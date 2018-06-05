فوائد الخشاف ومضاره

من فوائد الخشاف أنه يحتوي على كميّة كبيرة من المعادن الهامة للجسم

يعتبر الخشاف من المشروبات الشهية والمغذّية والتي تحتوي على منقوع التمر الذي يُدمج مع العديد من قطع الفواكه السكريّة المجفّفة كالتين والمشمش والأراسية، مع تزيينها بمختلف أنواع المكسرات كالصنوبر، والجوز، واللوز، والبندق في طبق واحد، ويعتبر الخشاف من أهم الأطباق التي تُقدّم على المائدة في شهر رمضان المبارك.

ومن فوائد الخشاف أنه يحتوي على كميّة كبيرة من المعادن الهامة للجسم كالكاليسيوم والحديد، إضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين أ، وفيتامين ب29، وفيتامين ج، كما ويعد الخشاف من المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بوظائفه اليوميّة، نظراً لوجود نسبة مرتفعة من السكريات في مكوناته. كما يعتبر الخشاف غنياً جداً بأحماض الفوليك الذي يعد ضرورياً للأم الحامل فهو يحافظ على صحة الجنين ويمنع تشوّهاته، كما يفيد الخشاف في علاج نزلات البرد والتهابات المفاصل، إضافة إلى ذلك فهو يزيد الوزن لمن يعانون من مشاكل النحافة، كما يعالج مشاكل الشعر ويحافظ على مظهره الصحي، كما له فوائد كبيرة للحفاظ على رونق البشرة ونضارتها لاحتواء الخشاف على كافة المعادن والفيتامينات، كما ويعد مليّناً طبيعياً للأمعاء ويحارب مشاكل الإمساك وعسر الهضم.

أمّا بالنسبة لمضارالخشاف فلا يوجد له مضار مباشرة على الجسم، لكن لا بدّ لمرضى السكّري من تجنّبه تماماً، نظراً لاحتوائه على نسبة مرتفعة من السكريات، كما لا بد من تناوله باعتدال من قِبل الأشخاص الذين يعانون من السمنة، كونه من المشروبات التي تزيد الوزن بشكل ملحوظ إذا تمّ تناوله على مدى أيام شهر رمضان المبارك.

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