يحتوي الرمان على نسبة من السكر، نسبة مرتفعة من الماء والالياف. كما يعتبر الرمان مصدراً للفيتامين A,B, C. كما يحتوي على كمية قليلة من الحديد والفوسفور والبوتاسيوم والماغنيزوم.

ومن أهم فوائد الرمان الصحية والجمالية:

1- يساعدكِ الرمان على خسارة الوزن بمجرد إلحاقه بالسلطة أو الكينوا إذ يمدكِ بشعور الامتلاء سريعاً.

2- عصير الرمان من أكثر ما يمد الجسم بالترطيب اللازم كما يمنحكِ عناصر غذائية بالغة الأهمية.

3- يساعدكِ قشر الرمان المطحون على جبر القرحة في المعدة والجهاز الهضمي والأمعاء.

4- ماسك الرمان يعد من أفضل ما يغذي البشرة. قشري الوجه بداية ببذور الرمان ومن ثم امزجي ملعقتين كبيرتين من عصير الرمان الطازج وملعقة كبيرة من الشوفان واتركي المزيج على وجهكِ نصف ساعة. كرري الماسك أسبوعياً؛ لتنعمي ببشرة أكثر صحة ونضارة وترطيب.

5- للرمان فوائد مدهشة في ما يتعلق بصحة القلب والشرايين، لا سيما حين تجمعينه مع الفواكه ذات العصير الأحمر أو الأزرق.

6- يريح الرمان الجسد من الغازات الزائدة، كما تعمل بذوره دور المحرّش للأمعاء؛ ما يساعد في حالات الإمساك وعسر الهضم.

7- اشطفي الشعر بكوب من عصير الرمان، لا سيما إن كنتِ تضعين الصبغة الحمراء، وستنعمين حينها بلمعان وصحة فائقين.

8- استخدمي منقوع الرمان في حال كانت بشرتكِ تعاني من التشققات والاحمرار والتهيّج.

9- ـ أثبتت دراسة أجريت العام 2005 وجود انزيمات في بذور الرمان تساعد على الوقاية من هشاشة العظام، كما يعرف الرمان ايضاً بغناه بالمواد المضادة للالتهابات.

10- ـ تساعد بذور الرمان على الوقاية من سرطان الثدي. في الوقت نفسه، يملك الرمان بعض الصفات المشابهة لهرمون الإستروجين، ما يمكن تعويض نقص الإستروجين في فترة انقطاع الطمث لدى السيدات، ما يساعد على الوقاية من أمراض القلب وهشاشة العظام.

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