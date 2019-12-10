ما علاقة الرمان بالكرش؟

الرمّان من الفاكهة التي يتميز بلونه القرمزيّ أو الأصفر المحمّر من الخارج والحبوب اللامعة الحمراء أو البيضاء من الداخل، وللرمّان العديد من الفوائد الصحّية؛ لاحتوائه على المواد السكرية، والبروتين، والألياف، والفيتامينات والأملاح المعدنية.

حيث أثبتت الدراسات مؤخراً أنّ الرمان لديه القدرة الكبيرة على الحدّ من معدّلات الحمض الشحمي الموجود في منطقة البطن، والذي يُعرف باسم (نيفا)، كما يقضيان تماماً على الدهون الموجودة في البطن، ويكون ذلك عن طريق:

1- شرب كوبٍ من عصير الرمان يومياً مدّة شهرٍ كامل.

2- مزج ملعقةٍ كبيرةٍ من مطحون قشر الرمّان المجفف مع ملعقةٍ كبيرةٍ من مطحون الزنجبيل، وحفنةٍ صغيرةٍ من الشاي الأخضر في كوبٍ كبيرٍ وملئه بالماء المغليّ، ثمّ إضافة ورقتين إلى ثلاث ورقات من النعناع الأخضر وترك المزيج مدّة سبع دقائق، ثمّ تناوله صباحاً على الريق بشكلٍ يوميّ.

3- خلط عصير ثمرة رمان مع نصف ليمونة، وملعقة من العسل في نصف كوبٍ من الماء البارد، ثمّ تناولها على الريق.

4- خلط كوب من عصير الرمّان مع مثله من الزبادي أو الرايب منزوع الدسم وتناوله يومياً.

الرمان يحتوي على الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع، وبالتالي تناول كميات أقل من الطعام ونقصان الوزن؛ لذلك يعد الرمان جزءاً من النظام الغذائي الصحي الذي يساعد في إنقاص الوزن، ويمكن أيضاً تناول الرمان بدلاً من الحلوى والسكريات؛ للاستفادة من فاعليته في إنقاص الوزن.

ويعد عصير الرمان بديلاً لذيذاً وصحياً للمشروبات الغنية بالسكر مثل المشروبات الغازية، فعصير الرمان يساعد على استهلاك سعرات حرارية أقل وبالتالي يساعد على تقليل الوزن، ويمكن إضافة العصير إلى المياه العادية مع بعض الثلج أو المياه المكربنة.

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