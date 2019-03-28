فوائد الروزماري للتخسيس

الروزماري تساعد على التخلص من الوزن الزائد

أثبتت بعض الدراسات العلمية أن الروزماري تساعد على التخلص من الوزن الزائد إذ يساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم، وهو يدر البول، وبالتالي فهو يساعد على التخسيس بشكل سريع، ويمكن استعماله عن طريق تناول مشروب الروزماري يومياً، مرة قبل الإفطار، ومرة قبل الغداء، وللحصول على نتائج مضمونة وفعالة يجب ممارسة التمارين الرياضية لزيادة حرق الدهون والسعرات الحرارية، كما يفضل اتباع نظام غذائي صحي لأفضل النتائج.

تعد الروزماري من أهم أنواع النباتات العطرية، وهي عشبة خشبية دائمة الخضرة، لها أوراق إبرية تشبه الصنوبر، وأزهار بيضاء وبنفسجية وزهرية وزرقاء، والروزماري كلمة لاتينية، أما أصول النبتة فهي منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ولها بعض الأسماء الأخرى؛ مثل: حصى البان، وإكليل الجبل، ويحتوي الروزماري على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان.

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