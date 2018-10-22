مكون سحري للقضاء على الزكام في يوم واحد

في هذا الطقس البارد، الكل يلتجئ إلى الأدوية والعلاجات الطبية

في هذا الطقس البارد، الكل يلتجئ إلى الأدوية والعلاجات الطبية. لكن لهذه الأخيرة تأثيرات جانبية غير مرغوب فيها. فما الحل؟

نقدم لكم هذه الوصفة لدواء طبيعي للرشح يصحح في غضون 24 ساعة فقط:

المقادير:

- بصلة متوسطة الحجم

- كوبين من الماء

- عصير الحامض

- ملعقتين من العسل

طريقة التحضير:

- اقشر البصل، قطعه ثم اغليه في كوبي الماء لـ15 دقيقة. اتركه يرتاح لخمس دقائق.

- ثم أضف العسل وعصير الحامض. يُنصح شرب هذا الدواء ثلاث مرات يومياً.

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