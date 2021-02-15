فوائد الزبيب لا تعد ولا تحصى ، يُعد الزبيب من افضل الفواكه المجففة، وهو عبارة عن عنب مجفف بألوان وأنواع وأحجام عدة، هناك أنواع من العنب تحتوي على بذور وأخرى من دونه، والأهم ان يكون ذات كمية مرتفعة من السكر بداخله. ويعد العنب ذو اللون الأبيض من اجوده، تشكل السكريات نحو 90 في المئة من وزنه.

يحتوي الزبيب على احماض الاوليانوليك، وأوليانيك، والبيتولين، ومضادات الاكسدة، فيتامين c، الفوسفور، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والماغنيزيوم، والحديد، والنحاس، والالياف.

من فوائد استهلاك الزبيب تخفيض ضغط الدم المرتفع، مليء بالطاقة ويكافح فقر الدم، تطهير الجسم، يعتبر أفضل وسيلة للعناية بالعظام.

فوائد الزبيب

يفيد الزبيب بمكافحة البكتيريا الضارة التي تسبب تسوس الاسنان والتهابات اللثة لاحتوائها على مضادات الاكسدة.

يزيل السموم في الجسم لاحتوائه على مضادات الاكسدة.

يكافج جميع الميكروبات والفيروسات.

يساهم في علاج أمراض الكبد والمرارة.

يثبت الحمل ويعطي المرأة الحامل الطاقة.

فوائد الزبيب أنه مصدر هام لإمداد الجسم بالطاقة والنشاط.

يُمثل أكثر من 60 % من السكر بنوعيه الفركتوز والغلوكوز، وهما من مكونات الزبيب.

فوائد الزبيب أنه يمتص الجسم الغلوكوز مباشرة من دون أن تعمل العصارة الهضمية على تفكيكه.

يزداد محتوى الكربوهيدرات والمواد الغذائية داخل العنب بعد تجفيفه بمعدل يراوح بين 4 إلى 5 أضعاف.

فوائد الزبيب أنه يعزز قوة الذاكرة ويحافظ عليها، ينشط وظيفة المخ.

ينظم ويعدل ضغط الدم لاحتوائه على البوتاسيوم.

فوائد الزبيب يفضل تناوله ببذوره .

يفيد مرضى التهابات الكبد والطحال والتهاب المفاصل، والروماتيزم.

يخفف من حدة الارهاق والتعب والوهن في الجسم.

يعزز عملية الهضم ويعطي شعوراً بالشبع لاحتوائه على الالياف.

فوائد الزبيب أنه يخفف من حدة التعصيب والتوتر لاحتوائه على الحديد والفوسفور والبوتاسيوم.

فوائد الزبيب للمرأة

يحسن من عملية الهضم

يحمي من فقر الدم

يوازن درجات الحموضة في المعدة

يحمي من الإصابة بأمراض القلب

يحمي من السرطانات

يحافظ على صحة العينين

يحسن من صحة البشرة

يخفض من مستوى سكر الدم

وقد يساعد على تخفيض مستوى السكر التراكمي.

يحافظ على صحة الفم

يساعد على اكتساب الوزن

يقوي العظام

يقلل من الالتهابات

فوائد الزبيب للذاكرة

من فوائد أكل الزبيب أنه غنى الزبيب بالمواد المعدنية وفيتامين «بي» يجعله يساعد على تقوية الجهاز العصبي وبالتالي ينصح به في حالات التعرض لضغوط عصبية أو الإجهاد البدني. ويعتبر الزبيب من المواد السحرية للطلبة في فترات الاختبارات ولكبار السن، لقدرته على تحسين أداء المخ وتقوية الذاكرة. ويمكن للزبيب أن يقي من مرض ألزهايمر، لما يحتويه من مضادات للأكسدة.

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