منها تنظيم نسبة ضغط الدم.. تعرفي على فوائد الزعتر البري!
يستخدم كمسكن قوي وفعال ومنشط للدورة الدموية
يُعتبر الزعتر البري من أهم الأعشاب المتواجدة التي يمكن أن تتواجد في المنزل، لإحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وله العديد من الفوائد، وهي :
* يساهم الزعتر البري في علاج حب الشباب، فيمكنكم عمل ماسك به، أو تناوله بإستمرار.
* يساهم الزعتر في تنظيم نسبة ضغط الدم، ويحد من إرتفاعه.
* يمد البشرة بالعديد من العناصر الهامة لها، والتي تساهم بشكل كبير في الحصول علي بشرة نضرة.
*يعمل الزعترعلى تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، ويحد من نسبة إرتفاعه.
فوائد مذهلة للزعتر المطحون مع السمسم
* يعالج السعال، حيث أنه يحتوي على الخصائص الطبية المناسبة للسعال
* يعمل الزعترعلى تقوية الجهاز المناعي بالجسم، والحد من الإصابة بأمراضه المختلفة كنزلات البرد والانفلونزا أو إلتهاب الشعب الهوائية.
* يعمل على تنظيف الجسم من السموم المتراكمة داخله، ويحد من الإصابة بالتسمم الغذائي.
* ينشط الزعتر خلايا الجسم، ويحد من الشعور بالكسل.
* ينشط الذاكرة وخلايا المخ، ويُعد من أفضل المشروبات التي تعمل على تفتيت الحصوات الكلوية.
* يستخدم كمسكن قوي وفعال ومنشط للدورة الدموية.
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