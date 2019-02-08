منها تنظيم نسبة ضغط الدم.. تعرفي على فوائد الزعتر البري!

يستخدم كمسكن قوي وفعال ومنشط للدورة الدموية

يُعتبر الزعتر البري من أهم الأعشاب المتواجدة التي يمكن أن تتواجد في المنزل، لإحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وله العديد من الفوائد، وهي :