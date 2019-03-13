جميع الأسباب المشجعة على تناول الزعفران
الزعفران من التوابل الشعبية الذي له مذاق يجعله مفيد في الاستخدام في الطعام
المعظم يعرف استخدام الزعفران في المواد الغذائية، لكنه يحتوي على عناصر غذائية هامة و مركبات تجعل له خصائص مفيدة جدا للصحة، دعونا نلقي نظرة على الفوائد الصحية للزعفران أدناه :
1. الوقاية من الأمراض:
واحدة من الفوائد الرئيسية للزعفران عند استخدامه في طهي الطعام هو أنه يحتوي على العديد من المكونات الكيميائية النباتية التي لها خصائص تساعد على الوقاية من الأمراض .
2. الزيوت الطيارة :
الزعفران يحتوي على الزيوت الأساسية و التي عندما تضاف إلى الطعام فإنها تضفي نكهة فريدة من نوعها , وبعض هذه الزيوت هي سينول، بينين، بورنيول، جيرانيول الخ .
3. المكونات النشطة:
بصرف النظر عن الزيوت الطيارة، فهناك أيضا مكونات نشطة غير متطايرة مثل الكاروتينويد التي هي من المواد المضادة للتأكسد المفيدة للجسم , والتي تمنع تفاعلات الجذور الحرة التي تنتج كل الأمراض الضارة، وتحتوي على الكاروتينات مثل زيا-زانثين، الليكوبين، ألفا وبيتا كاروتين، وهذه أيضا واحدة من الاستخدامات الرئيسية للزعفران .
4. التطبيقات العلاجية:
في كثير من البلدان لا يعتبر الزعفران من التوابل فقط , بل يتم استخدامه في أنواع مختلفة من العلاجات مثل إزالة السموم ، وكذلك في المنتجعات.
5. مضاد للإكتئاب:
المكونات الفعالة في الزعفران تجعله يساعد الجسم على فقدان خصائص الإحباط مما يجعله من المواد الغذائية الضرورية في بعض الأحيان .
6. خصائص مفيدة للجهاز الهضمي :
الزعفران هو أيضا مفيد للجهاز الهضمي ويساعد على عملية الهضم ويمنع الاسهال و الامساك و اضرابات القولون المختلفة .
7. تكوين الخلية و إصلاحها :
البوتاسيوم الموجود في الزعفران هو مصدر ضروري لتشكيل الخلية والإصلاح .
8. أمراض القلب وضغط الدم :
يساعد البوتاسيوم على الحفاظ على ضغط الدم ومنع أمراض القلب .
9. إنتاج خلايا الدم :
الحديد هو عنصر مفيد جداً في الجسم والدم ويدخل في تكوين الهيموغلوبين وهو عامل مساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء أيضاً.
10. الحفاظ على الصحة المثلى:
المحتوى المعدني الكلي المكون من الكالسيوم والفيتامينات والبروتينات الموجودة في الزعفران تضمن الحفاظ على الصحة المثلى .
للمزيد من المقالات:
4 أسباب تجعل النودلز وجبة مهددة للصحة العامة
طبيب البوابة: مكملات فيتامين (ب) قد تؤخر الشيخوخة
4 قواعد بسيطة لتناول السوشي
اختيار المحرر
1 - 4 من 12