فوائد الزنجبيل: أسرار لا تعرفينها عنها

الزنجبيل من التوابل الشعبية العربية والأسيوية والهندية، ومن أكثر التوابل استخداماً نظراً لخصائصه وفوائده الطبية، وذكر الزنجبيل في القرآن الكريم سورة الإنسان الآية (17) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:"وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا".

الزنجبيل الطبي وهو نوع نباتي من جنس الزنجبيل من الفصيلة الزنجبيلية، من نباتات المناطق الحارة. تستعمل جذاميره النامية تحت التربة، والتي تحتوي على زيت طيار، لها رائحة نفاذة وطعم لاذع ولونها إما سنجابي أو أبيض مصفر، كبهار وكتوابل في تجهيز الأطعمة ومنحها الطعم المميز، يضاف إلى أنواع من المربيات والحلوى والمشروبات الساخنة كالسحلب والقرفة، ويستعمل من الزنجبيل جذوره وسيقانه المدفونة في الأرض.

ومن فوائد الزنجبيل:

1. الزنجبيل لتقوية الذاكرة وللحفظ وعدم النسيان: يؤخذ من الزنجبيل المطحون قدر 55 جرام، ومن اللبان الدكر (الكندر) 50 جرام، ومن الحبة السوداء 50 جرام تخلط معا وتعجن في كيلو عسل نحل وتؤخذ منه ملعقة صغيرة على الريق يوميا مع صنوبر وزبيب.

2· الزنجبيل لعلاج الصداع والشقيقة: يعجن الزنجبيل المطحون قدر ملعقة صغيرة في فنجان زيت زيتون ويدلك منه مكان الألم مع شرب مغلي الزنجبيل مع النعناع، وحبة البركة من كل ملعقة صغيرة كالشاي.

3· الزنجبيل لعلاج العشى الليلي: يشرب كوب عصير جزر عليه نصف ملعقة زنجبيل مطحون مع إمرار مرود معجون زنجبيل بعسل نحل على العينين قبل النوم.

4. الزنجبيل للدوخة ودوار البحر: تصنع أقراص من زنجبيل مطحون من سكر نبات مطحون ونشا بنسب 1:1 : 3 وتجفف في الظل ويستحلب قرص عند الشعور بالدوخة أو قبل السفر (القرص يكون في حجم الكرزة).

5. الزنجبيل لتقوية النظر: يشرب عصير جزر عليه ربع ملعقة صغيرة من زنجبيل مطحون غسل العينين بمغلي الشمر صباحا.

6. الزنجبيل لعلاج بحة الصوت وصعوبة التكلم: تدهن الحنجرة بمعجون الزنجبيل والنعناع وزيت الزيتون.

7. الزنجبيل لتطهير الحنجرة والقصبة الهوائية: نفس الطريقة السابقة مع مضغ البقدونس وشرب نقيع اللبان الدكر والعسل.

8. الزنجبيل للأرق والقلق: يضرب كوب حليب ساخن عليه ربع ملعقة صغيرة من زنجبيل مطحون مع دهن الجسم بزيت زيتون ولا تنسى قراءة القران وذكر الله لقوله عز وجل :”ألا بذكر الله تطمئن القلوب”.

9. الزنجبيل للتبلد الذهني: يشرب كوب حليب مغلي فيه ربع ملعقة زنجبيل مطحون ويؤكل بعده زبيب مع حب الصنوبر بما تيسر.

10· الزنجبيل مفرح ومنعش: يشرب مغلي الزنجبيل مع الحبة السوداء والنعناع قدر كوب كل استنشاق أزيج الياسمين أو الريحان وهو غض.

11. الزنجبيل لتقوية الفحولة والجسم ومكافحة الأمراض وتجنب الوهن والخمول: "ما وجدت منشطا للجسم مثل الزنجبيل المحلى بالعسل، وأما أكل مربى بالعسل مع الفستق والخولنجان فكما يقول داود الأنطاكي في (تذكرته): فيه سر عظيم".

12. الزنجبيل للصداع: يضرب الزنجبيل قدر ربع ملعقة صغيرة مع نصف معلقة من طحين حبة البركة بعد غليهما جيدا في قدر نصف كوب ماء، ثم يحلى بسكر مع دهن مكان الصداع بزيت الزنجبيل .

13· الزنجبيل للشقيقة: يعجن من الزنجبيل المطحون قدر ملعقة صغيرة مع رماد فحم قدر فنجان ويضمد بذلك مكان الألم مع شرب الزنجبيل مع النعناع كالشاي.

14· الزنجبيل لعلاج الكحة وطرد البلغم: يؤخذ من زنجبيل مطحون قدر 50 جرام، ومن اللبان الدكر المطحون 50 جرام، ويعجنان في عسل قصب قدر 500 جرام، وتؤخذ ملعقة صغيرة بعد كل أكل.

15· الزنجبيل لتطهير المعدة وتقويتها: يؤخذ من زنجبيل مطحون 25 جرام، ومن كراوية مطحونة 25 جرام،ومن الزعتر المطحون 25 جرام، ومن النعناع المطحون 25 جرام، وفى كيلو عسل نحل تعجن وتؤخذ ملعقة صغيرة من ذلك قبل الأكل.

16· الزنجبيل لعلاج القولون العصبي: يمزج زنجبيل مطحون قدر 50 جرام مع كمون مطحون 50 جرام على نصف كوب ماء عليه ملعقة صغيرة من الخل ويشرب ذلك عند الشعور بالألم.

17· الزنجبيل ملين لعلاج الإمساك: على كوب حليب بارد يضاف ربع ملعقة صغيرة من ويشرب عند الشعور بالإمساك.

18· الزنجبيل لتدفئة الجسم ومقاومة أمراض الشتاء: يشرب الزنجبيل على الحليب أو يشرب مع القرفة مع قليل السمسم محلى بسكر أو عسل.

19· الزنجبيل لعلاج الزكام: يشرب الزنجبيل بعد غليه وتحليته بسكر مع تقطير زيت حبة البركة في الأنف والحلق مع استنشاق عصير الليمون.

20· الزنجبيل لعلاج النزلة الشعبية: يشرب الزنجبيل محليًا بعسل نحل مع مضغ نصف ملعقة صغيرة من حبة البركة صباحاً ومساءً.

21. الزنجبيل لعلاج الربو: في دراسة للجمعية الأمريكية لأمراض الصدر توصل الباحثون إلى أنه يمكن استخلاص مواد من الزنجبيل تساعد على استرخاء العضلات الملساء في المجاري التنفسية.

وبالتالي تحسين التنفس لدى مرضى الربو حيث يشبه عمل الزنجبيل، ما تقوم به أدوية (Beta-Agonists) وهي من أكثر أدوية مرض الربو انتشاراً.

استخدامات وفوائد طبية للزنجبيل

- كان الزنجبيل عنصراً اساسياً في الطب الصيني والتايلندي والياباني منذ آلاف السنين، حيث عثر على مخطوطة قديمة في تايلندا أكدت استخدام الزنجبيل كأحد الأدوية النباتية المستخدمة في علاج الكثير من الأمراض.

- وإدراكاً لأهمية الزنجبيل فقد قامت بعض شركات الأدوية باستخدامه في صناعة أدوية تساعد على توسيع الأوعية الدموية.

- كما أشارت العديد من الدراسات إلى إمكانية اسخدام العلاجات المصنعة من مكونات الزنجبيل لبعض الأمراض المتعلقة بالتهاب المفاصل.

- كما أكد باحثون في تقرير لمجلة الصحة الطبية الأمريكية، أن خليط الزنجبيل والبابونج والزيزفون يصنع سويا مشروب أكثر فعالية في محاربة الصداع والتخفيف منه.

- وذلك نظرا لقدرة الزنجبيل على تقليل الشعور بالألم وإفراز المواد التي تساعد على الاسترخاء في الجسم.

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