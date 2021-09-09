يعد الزنجبيل نبات ذو خصائص طبية قوية، حيث أنه يستخدم غالبًا لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض، ولعل أبرز ما يبحث عنه معظم الناس هو فوائد الزنجبيل للصحة الجنسية على وجه الخصوص.

وفي الواقع، تم استخدام الزنجبيل منذ فترة طويلة كمنشط طبيعي في العديد من أشكال الطب التقليدي في مجال الصحة الجنسية والرغبة الجنسية بشكل طبيعي، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على كل هذه التفاصيل بشكل أوضح.

فوائد الزنجبيل للصحة الجنسية

- زيادة تدفق الدم

تظهر الأبحاث أن الزنجبيل يمكن أن يزيد من تدفق الدم، مما قد يساعد في تعزيز الإثارة الجنسية والرغبة الجنسية، كما تبين أيضًا أن مكملات الزنجبيل تخفض مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

على الرغم من الحاجة إلى المزيد من الأبحاث، وجدت الدراسات أن زيادة ضغط الدم مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالضعف الجنسي لدى كل من الرجال والنساء، وهنا يأتي دور الزنجبيل، حيث أنه يمنع تجلد الدم ويساعد في توسيع الأوعية الدموية لدعم تدفق الدم بشكل أفضل والذي بدوره يحسن من الصحة الجنسية.

- تقليل الإجهاد التأكسدي

الإجهاد التأكسدي هو حالة تتميز بعدم توازن الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في الجسم، مما يؤدي إلى التهاب وتلف الخلايا، وتشير بعض الدراسات إلى أن الإجهاد التأكسدي يمكن أن يؤثر سلبًا على الخصوبة والصحة الجنسية بشكل عام.

وفي هذا الصدد، أظهرت الدراسات أن الزنجبيل لديه مقدرة على تخفيف الالتهاب وتقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، مما قد يساعد في علاج ضعف الانتصاب على سبيل المثال.

- تحسين الخصوبة

من المثير للاهتمام أن الدراسات والأبحاث وجدت أن الزنجبيل يعزز الخصوبة للرجال والنساء على حد سواء، فوفقًا لإحدى المراجعات، أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الزنجبيل يمكن أن يزيد من إنتاج هرمون التستوستيرون عن طريق تعزيز تدفق الدم، وتقليل الإجهاد التأكسدي، وزيادة مستويات الهرمون اللوتيني الذي يشارك في تخليق التستوستيرون.

وقد يعزز الزنجبيل أيضًا جودة السائل المنوي عن طريق تحسين تركيز خلايا الحيوانات المنوية وحركتها وقابليتها للحياة، كما وجدت دراسة أخرى أن الزنجبيل يمكن أن يفيد الخصوبة لدى الإناث من خلال تحسين عملية تكون الجريبات، وهو نضوج جريب المبيض.

إضافة لما سبق، أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن إعطاء جرعات عالية من مستخلص الزنجبيل ساعد في وجود مستويات هرمونية متوازنة في الفئران المصابة بمتلازمة تكيس المبايض، وهي حالة تؤثر سلبًا على الخصوبة لدى النساء.

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