طرد الغازات من القولون، كما يعمل كمضادّ للإسهال

يعتبر الزنجبيل من أهم الأغذية المستخدمة في علاج الكثير من الأمراض؛ لما له من فوائد صحيّة جمَة على جسم الإنسان، وتعتبر الجذور أفضل جزء في نبات الزنجبيل؛ وتكون عقديّة الشكل، بحيث تشبه إلى حدٍ كبير درنات البطاطا، كما يُحبّب تناول الطازج منه؛ لأنّ فاعليته تنخفض عندما يتمّ تخزينه لفترات طويلة، ويستخدم الزنجبيل لعلاج الأمراض المستعصية، وأمراض القولون، وتقوم جذوره بتنشيط جسم الإنسان؛ وزيادة حركته، كما يعمل الزنجبيل على إخراج السموم من الجسم وخفض درجة حرارته.

تعرف على فوائد الزنجبيل للقولون:

1- علاج التهاب القولون، وتهدئة الأمعاء.

2- مقاومة الخلايا السرطانية والحدّ من انتشارها، تحديداً سرطان القولون؛ لأنّ الزنجبيل يحتوي على مضادّات للأكسدة.

3- علاج اضطرابات المعدة، والأمعاء والتخفيف من تقلّصاتها.

4- تنظيف المعدة والأمعاء، من بقايا الأطعمة العالقة فيها.

5- علاج المغص: نمزج نصف ملعقة من الزنجبيل مع حبّة البركة في كوب ماء مغليّ، ثمّ نصفّيها ونتناولها.

6- تسريع عملية هضم الطعام، وإدرار العصارة الصفراء.

7- تخفيف نسبة الحامض المعوي فيه، وهذا يشابه فعل مضادّات الحموضة، التي تُستخدم في القرحة المعدية والإثنى عشر.

8- طرد الغازات من القولون، كما يعمل كمضادّ للإسهال.

9- شفاء الجهاز الهضمي والقولون من الأمراض؛ حيث يحوي الزنجبيل على زيوت طيّارة، كما أنّ له فوائد متعدّدة في منع حدوث الغثيان الذي يصاحب أحياناً التهابات القولون.

10- علاج الانتفاخات التي تنتج عن الغازات، وزيادة حركة المعدة، وامتصاص الدهون من القولون.

11- استرخاء عضلات الأمعاء والقولون، وتقليل الآلام الناتجة عن حركة الأمعاء، كما هو في القولون العصبي.

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