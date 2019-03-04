فوائد الزنجبيل لعلاج سرطان الثدي!

للزنجبيل دوراً ايجابياً في وقف نمو أورام الثدي وتكاثرها

ظهرت دراسة حديثة في جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربيَّة السعوديَّة، أنَّ للزنجبيل دوراً ايجابياً في وقف نمو أورام الثدي وتكاثرها، وأنَّه بإمكانه تدمير الخلايا السرطانيَّة من دون المساس بالخلايا السليمة.

وبحسب الدِّراسة، فإنَّه يمكن أن يستخلص من الزنجبيل الذي يستخدم كنوع من أنواع البهارات، مواد تصنف على أنَّها مواد ضد الأكسدة وتوقف نمو الأورام السرطانيَّة، مثل Gingerole وParadole وGingerone وShogaole.

وتكمن أهميَّة هذه الدِّراسة الخاصة بسرطان الثدي بالتحديد كونه من أكثر أنواع السرطانات خطورة بين النساء.

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كما أنَّ العلماء بدأوا في البحث عن طرق علاجيَّة أخرى بعيداً عن الأدوية الكيميائيَّة، التي توقف الإفراز الطبيعي لهرمون الأستروجين، خاصة في حالات عودة نمو الأورام السرطانيَّة في الثدي من جديد.وينصح العلماء، بأكل الزنجبيل نيئاً بشكل دوري لتفادي نمو أورام الثدي وأنواع الأورام الأخرى من عدمه.

وهناك العديد من وصفات الطهي اللذيذة التي يمكن إضافة الزنجبيل إليها مثل حساء الزنجبيل والجزر أو حتى وضع قطعة زنجبيل في ماء ساخن أوفاتر وإضافتها إلى «السموثيز»، علماً بأنَّ أكل الزنجبيل طازجاً يعد أكثر فائدة رغم طعمه اللاذع.

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