فوائد الزهرة للرجيم لا تعد ولا تحصى، فهي تعمل على التخفيف من التوتر والقلق لأنه يزيد التوتر من إفراز هرمون الكورتيزول والذي بدوره يدفع الشخص لتناول المزيد من الدهون والسكريات، كما أنَّ التوتر يُقلّل من ساعات النوم، ويَحدّ من ممارسة الرياضة، لذلك يُنصح ببعض الممارسات التي من المُمكن أن تَحُد من التوتر، مثل: التأمُّل، والاستماع للموسيقى، ومُمارسة الرياضة، والاسترخاء.

تعد الزهرة غنيّة بالألياف التي تُسهّل من عملية الهضم، وتَحُد من الإصابة بالإمساك، وتأخذ حيزاً كبيراً في المعدة، مما يعزز الشعور بالشبع خلال وقتٍ أقصر ولمُدّة أطول، ويُقلّل الرغبة في تناول الطعام خصوصاً في فترة المساء "وجبة العشاء".

فوائد الزهرة البيضاء

تعتبر الزهرة البيضاء من المصادر الرئيسية للآليات الغذائية التي تساعد على مساعدة الجهاز الهضمي لكي يقوم بوظائفه بشكل جيد، الزهرة البيضاء تعمل على التخلص من السموم المختلفة، ويعد تناول الزهرة البيضاء بشكل مستمر يعمل على حماية بطانة المعدة، ومن فوائد الزهرة البيضاء أنها تساعد على مقاومة الجراثيم والبكتيريا المختلفة.

فوائد الزهرة المسلوقة

الزهرة المسلوقة هي نبتة غنية بالمواد الكبريتية، تُعرف أيضاً باسم الزهرة أو الشفلور واسمها العلمي Brassica oleracea var. botrytis، ومن فوائده أنّه يقتل الدود، ويفجر الأورام، ويلحم الجروح، وينقي السدود، والطحال، والكبد، والكلى، ورماده يذهب القلاع والحفر.

فوائد الزهرة للجنس

يساعد على تحفيز عمل الدورة الدموية خاصة في الأجهزة التناسلية مما يساعد على تقوية الانتصاب للرجال، ومن فوائد الزهرة للجنس أيضاً يساعد على زيادة خصوبة الرجال بسبب احتوائه على مادة الفولات التي تحفز الخصوبة. يقلل نسبة الكولسترول الضار مما يحمي القلب وبالتالي يؤثر على الأداء الجنسي، ويقوي مناعة الجسم في مواجهة الأمراض التي تسبب الضعف الجنسي.

يعتبر الزهرة نوعاً من الخضار التي تنتمي لعائلة الخضار الصليبية، وهو غني بمضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية الهامة الأخرى التي تجعل للزهرة فوائد صحية عديدة ومتنوعة.

فوائد الزهرة بشكل عام

من فوائد الزهرة مكافحة السرطان لأنه يحتوي على مضادات أكسدة تساعد على منع حدوث طفرات في الخلايا وتقلل من اي أكسدة ضارة فيها قد تسببها الشوارد الحرة، ويحتوي الزهرة على نوع خاص من مضادات الأكسدة يدعى (Indole-3-carbinol)، يتواجد في خضار مثل الملفوف والبروكولي والقرنبيط، ووجد أنه يقلل فرص الإصابة بسرطان الثدي وسرطانات الأعضاء التناسلية.

من فوائد الزهرة تعزيز القدرات الذهنية لأنه يحتوي القرنبيط على عنصر غذائي هام هو الكولين، والذي يساعد على تحسين:

جودة النوم.

حركة العضلات.

المهارات التعليمية والذاكرة.

نقل الإشارات العصبية.

امتصاص الدهون.

التخفيف من الالتهابات المزمنة.

من فوائد الزهرة تقوية العظام لأنه يحتوي القرنبيط على فيتامين ك، والذي يرتبط نقصه بمشاكل العظام عموماً، فقد يزيد هذا من فرص الإصابة بكسور العظام وهشاشة العظام.

يعد الزهرة غنياً بالألياف الغذائية، ويعمل على التقليل من فرص حدوث مشاكل في جهاز الدوران والدورة الدموية.

فوائد الزهرة البيضاء

تعمل علي تخليص الجسم من السموم التي تكون موجودة به.

تعمل على التقليل من انتظام شبكية العين.

تساعد على استقرار نسبة السكر بالدم.

تعمل على التقليل من الإصابة بالأزمة القلبية.

تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

تقاوم العديد من أمراض السرطان.

القيمة الغذائية للزهرة

320 ملغرام من البوتاسيوم.

51.6 ملغرام من فيتامين سي.

16.6 ميكروغرام من فيتامين ك.

0ز197 ميكروغرام من فيتامين ب6.

61 ميكروغرام من حمض الفوليك.

27 سعر حراري.

2 غرام من البروتين.

0.3 غرام من الدهون.

5 غرام من الكربوهيدرات، بما في ذلك 2.1 غرام من الألياف و2 غرام من السكر.

24 ملغرام من الكالسيوم.

16 ملغرام من المغنيسيوم.

47 ملغرام من الفسفور.

الزهرة أفضل الخضار الصحية

اصدر خبراء التغذية من الولايات المتحدة الامريكية مؤخرا بيانا قالوا فيه بأن القرنبيط أو الزهرة، هي الاكثر فائدة بين كل الخضار، لأنها تحتوي على كل ما قد يحتاج إليه جسم الانسان من فيتامينات ومعادن.

وتعرف هذه الخضار الشهية بقدرتها على التحلل والامتصاص بشكل كامل في الجسم. ووفقا للخبراء، 50 غم من القرنبيط فقط تحتوي على النسبة اليومية المقترحة من مضادات التأكسد الفعالة والقوية جدا بالاضافة الى فيتامين ج. كما يحتوي القرنبيط على كمية كبيرة من فيتامين أيه، الذي يعتبر ضروريا للبصر و الجلد. أما فيتامينات ب، فتعمل على تقوية النظام القلبي في الجسم والنظام العصبي أيضا.

يحتوي الزهرة على المغنيسيوم، والحديد، والعديد من المعادن. كما يحتوي على الماليك، وحمض الستريك.

وينصح الخبراء باستعمال هذا الخضار المفيد والصحي لمعالجة كافة الامراض، خصوصا في منطقة الامعاء، والكبد وحصى الكلى، كما أنه مفيد في تخفيف الوزن. ويعمل الزهرة على تقوية شرايين الدم، والتخلص من الكولسترول السيء، الذي يمكن أن يساهم في خفض خطر الاصابة بالامراض المزمنة والخطيرة مثل الازمة، والسكتة، والنوبة القلبية.

الزهرة مفيد جدا بشكل خاص للاطفال. خصوصًا الاطفال الذين يعانون من مشاكل هضمية، الزهرة خضار مفيد، غني بالبروتين النباتي، الذي يعتبر مفيدا جدا لسرعة بناء ونمو الجسم.

أضرار الإفراط في تناول الزهرة

من أضرار الإفراط في تناول الزهرة النفخة والغازات ينصح من بدأ بتناول الزهرة أو أي نوع من الخضار الغنية بالألياف بزيادة جرعته منها بالتدريج كي يعتاد جهازه الهضمي عليها.

التخثر الدموي أو تكون جلطات فقد يتسبب تناول جرعات كبيرة من فيتامين ك بمشاكل للأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم، لأن فيتامين ك يعمل بشكل طبيعي على تخثر الدم.

طبق صحيّ للإفطار: زهرة مقلية بالبهارات

مقادير الزهرة مقلية بالبهارات

رأس من القرنبيط.

كوب من الطحين.

حبتان كبيرتان من البيض.

نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة شطة مجروشة.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم ناعم.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة المفرومة ناعم.

فصان من الثوم المهروس.

زيت نباتي للقلي.

خبز عربي وصلصة طحينيّة للتقديم والصلصة حسب الرغبة.

طريقة تحضير الزهرة مقلية بالبهارات:

أولاً نقطع رأس الزهرة إلى زهرات صغيرة باستخدام سكين مناسبة.

ثم نضع كمية من الماء في قدر مناسب وعلى نار متوسطة حتى يغلي الماء بشكل جيد.

ثم نضيف ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من الكمون.

ثم نبدأ بسلق زهرات الزهرة مدة ثلاث دقائق فقط. نخرج الحبات من الماء ونضعهم في مصفاة للتخلص من الماء.

ثم نضع كلاً من الطحين، والبيض، والحليب، والملح، والكمون، والفلفل والشطّة في وعاء آخر.

نخفق البيض والمقادير حتى تتجانس تماماً.

ثم نضيف كلاً من البقدونس، الكزبرة والثوم.

ثم نستمر بالتقليب حتى تصبح المقادير عبارة عن عجينة سائلة.

ثم نقطع الخبز إلى مثلثات.

نضع في مقلاة كمية من الزيت على نار متوسطة حتى يسخن تماماً.

ثم نقلي الخبز حتى يصبح لونة ذهبياً.

ثم نخرج الخبز ونضعه على ورق المطبخ الخاص كي يتشرب الزيت الناتج من القلي.

ثم نغمس حبات الزهرة في العجينة لتتغطى تماماً، ثم نضعها في الزيت كي تقلى.

ثم نخرج حبات الزهرة من الزيت عندما يصبح لونها ذهبياً، ونضعها على ورق المطبخ الخاص كي يتشرب الزيت الناتج من القلي.

ثم نبدأ بتوزيع قطع الخبز في أطباق التقديم، ونوزع عليها زهرات الزهرة وفوقها صلصة الطحينيّة، ويفضل تقديم هذا الطبق ساخناً، وصحتين وعافية.

سمك بالقرنبيط والكزبرة

مقادير سمك بالقرنبيط والكزبرة:

450 غرام شرائح سمك، متبلة

½ حبة زهرة (قرنبيط)، مقسمة لقطع صغيرة ومسلوقة حتى تصبح طريّة

¼ كوب صلصة الكزبرة (كزبرة مفرومة ناعمة مقلاة مع الثوم المهروس)

1 كوب زيت

¼ كوب عصير ليمون

طريقة تحضير سمك بالقرنبيط والكزبرة: