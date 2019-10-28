يقدمّ الزيتون كنوع من أنواع المقبلات وهناك نوعان من الزيتون الأخضر والأسود، ويعتبر الزيتون مصدراً جيداً لفيتامين هـ وفيتامين ج كما يحتوي على مادة الكاروتين المفيدة للشعر والأظافر والبشرة.

وكما أنه يحتوي على الأملاح المعدنية كالمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفسفور، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن الاستفادة من شجرة الزيتون ليس فقط من ثمارها بل من أوراقها كذلك حيث يحتوي على العديد من الفوائد الصحية منها أنه يعالج الجروح والتقرحات والبواسير وأمراض اللثة والحروق كما أنه يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

ومن فوائد الزيتون الأسود:

1- يحتوي الزيتون الأسود على نسبة عالية من الحديد وكذلك الألياف، لذلك فهو جيّد للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، فهو يسهم في معالجة مشاكل الإمساك، كما يحمي من خطر الإصابة بمرض سرطان القولون.

2- يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم، وذلك لاحتوائه على دهون غير مشبعة " دهون أحادية"، وبالتالي فهو مفيد لصحة القلب.

3- يحمي الزيتون الأسود من الشيخوخة فهو يحتوي على فيتامين E، والذي يحمي الخلايا من الإصابة من الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة.

4- يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة في الدم، وبالتالي فهو يحمي من أمراض السرطانات.

5- يقوي العظام ويقلل من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام.

6- يكافح تناول الزيتون الأسود مرض التهاب المفاصل وكذلك الربو، وذلك لاحتواء الزيتون على مغذيات مهمة تعدّ من مضادات الالتهابات التي تكافح الأمراض المذكورة، كمادة الفلافونويدات، والبوليفينول.

7- يفيد تناول الزيتون الأسود في التمتع بعينين ذات صحة جيّدة، وذلك لاحتوائه على فيتامين A والذي يفيد في حماية الشبكية في العين، كما أنه يحمي من الإصابة ببعض الأمراض المتعلقة بالعيون، كالمياه الزرقاء في العين، والضمور البقعي.

8- يعمل الزيتون كمسكّن للآلام، وذلك لاحتوائه على مادة كيميائية تدعى بـ" oleocanthal".

9- يسهم في علاج بعض الأمراض الجلدية، مثل مرض الصدفة وكذلك الإكزيما.

10- مفيد لصحة الشعر، فهو يعزز من كثافته، كما يمنع من تساقطه إذا ما تم تناوله على شكل ثمر، أو باستخدام زيته من خلال وضعه على فروة الرأس ليلاً وتغطيته، وغسله صباحاً والاستمرار على ذلك لعشرة أيام.

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