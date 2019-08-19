فوائد السباحة في إنقاص الوزن وعدد السعرات الحرارية التي تحرقها

يجب حرق 3500 سعرة حراريّة للتخلّص من رطل واحد أو 0.45 كيلوغرام وعلى الرّغم من إمكانيّة التخّلص من هذا الوزن عن طريق تقليل 500 سعرة حراريّة من النظام الغذائيّ اليوميّ.

وفقاً لما جاء من قِبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلّا أنّ ممارسة التمارين الرياضيّة بالإضافة إلى تقليل السعرات الحراريّة يسرّع عمليّة فقدان الوزن، حيث توصي هذه المراكز بممارسة التمارين الرياضيّة المعتدلة كالسباحة لمدّة 30 دقيقة بالأسبوع الواحد.

وكما أنّ 90% من الأشخاص الذين نجحوا في فقدان الوزن يمارسون الرياضة بمعدّل ساعة واحدة يومياً؛ وذلك وفقاً لما قِيل من قِبل سجل المعهد الوطنيّ للتحكّم في الوزن؛ والذي يعبّر عن قاعدة بيانات لأشخاص فقدوا 30 كيلوغراماً من وزنهم في المتوسط؛ وحافظوا على ذلك الوزن لمدّة خمس سنوات على الأقل، وبالتالي فإنّ ممارسة نشاط ممتع كالسباحة أمراً مهماً لفقدان الوزن بسبب احتماليّة ممارسته بشكلٍ مستمرٍ.

يحرق الشّخص الذي يبلغ وزنه 72.5 كيلوغراماً، والذي يمارس السّباحة لمدّة ساعة واحدة بسرعة منخفضة أو معتدلة 423 سعرة حراريّة تقريباً، كما يمكن حرق 715 سعرة حراريّة في الساعة الواحدة في السرعات الأعلى، ويمكن أن يفقد الشخص الذي يبلغ وزنه 90.7 كيلوغراماً والذي يمارس نفس الأنشطة 528-892 سعرة حراريّة في السّاعة الواحدة، أمّا الشّخص الذي يبلغ وزنه 108.8 كيلوغراماً فيمكن أن يفقد 632-1086 سعرة حراريّة، وبالمقارنة مع الأنشطة الأخرى كالمشي؛ يمكن أن يفقد الشخص الذي يبلغ وزنه 72.5 كيلوغراماً 315 سعرة حراريّة فقط عن طريق قطع 5.6 كيلومتراً في السّاعة الواحدة ولمدّة 60 دقيقة، كما يمكن حرق 356 سعرة حراريّة في الساعة فقط للمتدربين على جهاز "elliptical"، أمّا أثناء ممارسة اليوغا لمدّة ساعة واحدة فيمكن حرق 183 سعرة حراريّة فقط، وبالتالي فإنّ السباحة من الطرق الفعّالة في حرق السعرات الحراريّة.

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