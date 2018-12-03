فوائد السحلب للأطفال

يعتبر السحلب من أفضل المشروبات الطبيعيّة التي تحفّزُ على النموّ السليم

السحلب من أشهر المشروبات الدافئة المفضّلة لدى العديد من الأشخاص حولَ العالم خاصّة في فصل الشتاء؛ نظراً لطعمه الّلذيذ جداً، فضلاً عن فوائده الكبيرة التي تعودُ على الصّحة البدنيّة والنفسيّة، إضافة إلى سهولة تحضيره وزهد ثمنه.

ويتكوّنُ بشكل عام من أحدِ أنوع النباتات العشبيّة التي تندرج تحت قائمة الفصيلة السحلبيّة أو السحلبيّات، ويُزرع في الأراضي البريّة في مناطق مختلفة حولَ العالم، بما في ذلك مناطق دول حوض البحر الأبيض المتوسّط.

وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد السحلب العجيبة للأطفال:

1- يعتبر من أفضل المشروبات الطبيعيّة التي تحفّزُ على النموّ السليم والمتكامل للأطفال في مراحل البناء الأولى لديهم، وذلك من خلال تقوية العظام والعضلات لديهم، والوقاية من نقص النموّ وتشوهاته، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من عنصر الكالسيوم، لذلك يوصى بخلطه في الحليب لتحقيق الاستفادة القصوى من خصائصه.

2- يقوّي الجهاز المناعي لديهم ضدّ العدوات الفيروسيّة والجرثوميّة.

3- يعالج مشاكل الإسهال لديهم، حيث يعدُّ قابضاً للمعدة.

4- يقوّي من صحة الجهاز الهضميّ، ويقي من حالات التسمّم الغذائيّ.

5- يستخدم على هيئة حقنة شرجيّة للتخلّص من العديد من المشكلات الصّحيّة.

6- يحدّ من الأوجاع المرافقة لحالات المغص المعويّ.

7- يقوّي الأسنان والشعر والأظافر لديهم.

8- يدخل في صناعة المستحضرات الطبيّة الخاصة بالعناية بالأطفال.

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