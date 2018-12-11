السحلب يتربع على عرش مشروبات الشتاء

يستخدم السحلب على هيئة حقنة شرجية ويستخدم لـ الدرن الرئوي

السّحلب وهو من المشروبات السّاخنة المفضلة في فصل الشّتاء، والسّحلب يفضله الصّغار قبل الكبار وهو من المشروبات السّاخنة سهلة التّحضير في المنزل لا تتطلب جهد كبير، ويستطيع كل شخص أن يصنع السّحلب بنفسه، لكي نشرب السّحلب يجب أن ندرك من فوائد السّحلب يساعد على نمو الأطفال فهو وجبة غنية بالكالسيوم ومفيدة لنمو العظام، ويساعد السّحلب على تخفيف حالات الإسهال، والسّحلب منشط للأوعية الدّموية ولذلك يخفف من حالات الإصابة بالبرد، السّحلب يساعد على تدفئة الجسم خصوصاً في فصل الشّتاء البارد، لذلك نحرض على وجود وتوفر النشا والحليب في فصل الشّتاء حتى يسهل تحضير السّحلب في أي وقت فهي وجبة تستغرق من التّحضير مدة خمسة دقائق فقط والسّحلب مشروب متوفر وغير مكلف وهو سهل التحضير.

القيمة الغذائية للسحلب:

- يحتوي السحلب على الحليب المعم لصحة العظام والأسنان، إضافة لأنه مصدر جيد للكالسيوم.

- الفستق الحلبي كأداة زينة هي مصدر ممتاز لفيتامين هـ الضروري للحفاظ على سلامة أغشية الخلايا خاصة المخاطية وكذلك الجلد.

- جوز الهند كذلك مصدر جيد لفيتامينات ب كالفولات، الريبوفلافين، النياسين، الثيامين، البيريدوكسين وجميعها مهم لصحة الجسم.

- تحتوي القرفة على الألياف، الكالسيوم، الحديد والمنغنيز.

فوائد صحية للسحلب :

- يساعد على النمو السريع للأطفال وسلامة أسنانهم وتقوية عظامهم وتحسين قدرات الاطفال المناعية ضد الأمراض المعدية

- يستخدم لـ علاج الإسهال خاصة للاطفال والدسنتاريا والبواسير

- يستخدم لـ وقف نزيف المعدة والأمعاء و لمرض السل و للناقهين

- يوصف أيضاً لحالات التسمم حيث انه ملطف منشط للدورة الدموية

- يدخل السحلب في تركيب بعض المستحضرات الطبية الخاصة بالأطفال

- يستخدم السحلب على هيئة حقنة شرجية ويستخدم لـ الدرن الرئوي

- يوصف لإيقاف نزف الرحم ولوقف النزيف الداخلي في المعدة (قرحة المعدة)

- لإيقاف نزف الرحم .

- يستخدم لـ وقف نزيف المعدة والأمعاء و لمرض السل و للناقهين

- يستخدم كعلاج للمصابين بالمغص المعوي ونزلات القولون.

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