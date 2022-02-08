ما هي فوائد الشمر للمرضع وللطفل؟ ما هي فوائد الشمر المغلي؟ ما هي فوائد الشمر للصدر؟ ما هي فوائد الشمر لتكيس المبايض؟

الشمر هو أحد أنواع الخضراوات التي استخدمت في شتى أنواع الوصفات الطبية الطبيعية منذ القدم بكافة أجزائه، والقيمة الغذائية للشمر هي:

البوتاسيوم 360 ملليغرام

الصوديوم 45 ملليغرام

فيتامين أ 838 وحدة عالمية

المغنيسيوم 15 ملليغرام

الحديد 0.64 ملليغرام

فيتامين ج 10.4 ملليغرام

الكالسيوم 43 ملليغرام

فوائد الشمر للمرضع وللطفل

فوائد الشمر للمرضع وللطفل تحفيز إدرار حليب الثدي لأنه يحتوي على هرمون الأستروجين، مثل مركب الأنيثول فهذا النوع من المركبات النباتية الطبيعية قد يؤثر بطريقة إيجابية على إنتاج حليب الثدي لدى المرضعة.

الشمر يساعد على تخفيف حدة الاضطرابات الهضمية مثل الغازات والإمساك عند الرضيع، والنفخة.

طرد الغازات

تخفيف حدة مغص الرضيع

التقليل من حدة مغص الرضع

يسهم في تحفيز كسب الرضيع لكمية أكبر من الوزن.

خسارة الوزن الزائد للمرضعة

تحسين صحة العيون.

تكبير الثديين لدى المرأة بشكل طبيعي.

تحسين صحة البشرة ومظهرها.

فوائد الشمر المغلي

تحفيز إنتاج الحليب عند الأمهات المرضعات

التقليل من الغازات

الحد من التوتر والعصبية

زيادة التمثيل الغذائي

إزالة السموم من الجسم.

التقليل والتخفيف من الالام التي من الممكن أن تشعر بها النساء اللواتي يعانين من عسر الطمث لأنه من خلال مساهمته في منع الرحم من الانقباض.

التقليل من الالام بشكل عام إذ إنه قد يكون له تأثير شبيه بمفعول وعمل الأسبرين.

له تأثير مضاد للتشنج، لذلك يعد علاجًا فعالًا لمتلازمة القولون العصبي وعادةً ما يتم استخدامه للرضع من أجل الحد من المغص الذي قد يعانون منه .

تم استخدام مستخلص الشمر في التقليل من مستويات الغلوكوز في الدم، وهذا ما أوجدته بعض الدراسات البنغلادشية.

تقليل الألم لدى المصابين بهشاشة العظام.

التخفيف من انتفاخ البطن وتحفيز التبول وعلاج ارتفاع ضغط الدم، وتحسين البصر.

تنظيم الشهية

فوائد الشمر للصدر

تحفيز نمو الثدي لأنه يحتوي على مستوى عالٍ من الفلافونويد الذي يعمل على زيادة مستوى الإستروجين (هرمون الأنوثة) في الجسم

بحسّن من نمو الثدي ويحتوي الشمر على الإستروجين بصورة طبيعية والذي يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الدورة التناسلية للأنثى.

التحكم في الوزن والشهية.

فوائد الشمر لتكيس المبايض

يمكن أن يقدم الشمر بعض الفوائد للنساء اللاتي تعانين من متلازمة تكيس المبايض، ومن المعروف أن هذه المتلازمة قد تسبب تأخر الحمل.

علاج نمو شعر الجسم المفرط في النساء

علاج المشاكل المهبلية بعد انقطاع الطمث

الوقاية من حروق الشمس.

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