فوائد البليلة للحامل أنها تساعد في تخليص الحامل من الإمساك وتساهم في الحد من إصابة الجنين بالتشوهاتو تعمل البليلة أيضاً على تثبيت الجنين في الشهور الأولى من الحمل، لذا ينصح الأطباء بتناولها تساعد على تنظيم هرمونات المرأة الحامل تحسن الجهاز الهضمي للمرأة الحامل.

البليلة هي طبق يكثر تناوله في فصل الشتاء وفي شهر رمضان المبارك، يعد من حبوب الحمص المسلوقة ويؤكل مع ماء السلق ومع القليل من الكمون والليمون.

وفي هذا المقال سوف نتناول عدة مواضيع مهمة عن البليلة وأهمها:

فوائد البليلة للحامل

فوائد البليلة للجنس

فوائد البليلة باللبن

فوائد البليلة للحامل في الشهر الخامس

فوائد البليلة للحامل في الشهر التاسع

فوائد البليلة للرجيم

فوائد البليلة الحمراء للحامل

أضرار القمح للحامل

فوائد البليلة للحامل

البليلة تدعم صحة الجنين

البليلة تحمي من الربو

البليلة تساهم في الحد من إصابة الجنين بالتشوهات

البليلة تساهم في الحد من إصابة الجنين بالتشوهات، يحتوي الحمص على نسب عالية من حمض الفوليك لجسم الحامل والتي تكون بحاجة له بشدة أثناء الحمل لتحافظ على جنينها من الإصابة بتشوهات الأنبوب العصبي وتشوهات القلب الخلقية وأيضاً لتتجنب الولادة المبكرة وما يتبعها من مشكلات عديدة.

البليلة تحافظ على الوزن

بعض الحوامل قد تعاني من زيادة الوزن المفرطة، لذلك يمكنك عزيزتي الحامل يمكن لهن أن يتناولتناول البليلة للشعور بالشبع لمدة أطول وهذا يتبعه القدرة على السيطرة على الوزن.

البليلة تعالج فقر دم

من فوائد البليلة "الحمص" للمرأة الحامل أنها تساهم في علاج فقر الدم الذي يصيب العديد بسبب أنها تحتوي على نسب عالية من عنصر الحديد وفيتامين ج الذي يساهم في امتصاص الحديد.

البليلة تساهم في في تنظيم مستويات السكر في الدم

البليلة تساهم في في تنظيم مستويات السكر في الدم لأنها غنية بالألياف التي تبطئ عملية الهضم وهذا يحافظ على نسبة السكر الممتصة من الأطعمة وهذا ما يتبعه تنظيم لمستويات السكر.

البليلة تعمل على تخليص الحامل من الإمساك

العديد من الحوامل تعاني من الإمساك نتيجة التغيرات الحادثة في الهرمونات ونتيجة تناول بعض المكملات الغذائية، مثل: الحديد والتي تسبب الإمساك، وهنا يأتي دور فوائد البليلة للحامل في حل هذه المشكلة، حيث أنها تحتوي على الألياف القابلة للذوبان، والتي بدوها تسهل حركة البراز وتخرجه بسرعة أكبر. ﻿

البليلة تساعد على تعزيز الصحة العقلية

البليلة تساعد على تعزيز الصحة العقلية بسبب احتوائها على مادة الكولين، وهي مادة مغذية تساعد في صنع مواد كيميائية مهمة للذاكرة والمزاج والتحكم في العضلات وأنشطة الدماغ وأنشطة الجهاز العصبي الأخرى.

البليلة تزيد قوة العظام

البليلة تزيد قوة العظام بسبب احتوائها على الكالسيوم والمغنيسيوم، وقد وجد أن تناول البليلة يحقق هذه الفائدة بشكل أكبر من تناول حبوب الحمص بأشكالها الأخرى المختلفة، وذلك لأن نقع الحمص يخلصه من الفيتات (Phytates)، وهو مادة تعيق امتصاص الكالسيوم.

البليلة تساعد على زيادة طاقة الجسم

تعاني الحامل من التعب نتيجة الحمل، وتحتاج إلى المزيد من الطاقة لتقوم بكافة أعمالها اليومية دون التعرض للإرهاق، وتحصل الحامل على هذه الطاقة من خلال تناول البليلة.

فوائد البليلة باللبن

إمداد الجسم بنسبة جيدة من السعرات الحرراية التي تحفز طاقة الجسم.

تحسين الهضم بالمعدة والحماية من الإمساك.

علاج التهابات المعدة والحماية من الغازات.

تقوية الأسنان واللثة وحماية اللثة من الالتهابات.

فوائد البليلة للجنس

التخلص من مشاكل العجز الجنسي.

تزيد من قدرة الرجال وتزيد من الانتصاب خلال العلاقة الزوجية

الحمص يزيد من عدد الحيوانات المنوية التي تزيد من قدرة الرجال على الإنجاب.

فوائد البليلة للحامل في الشهر التاسع

البليلة للحامل في الشهر التاسع تحمي الأم من كل الأمراض المتعلقة بالعظام، مثل هشاشة العظام والكساح.

تحافظ على نضارة بشرة الحامل.

تساعد على تقوية عظام الحوض والعمود الفقري وهو ما يعد أساس عملية الولادة الطبيعية.

فوائد البليلة للحامل في الشهر الخامس

فوائد البليلة للحامل في الشهر الخامس تثبيت الجنين

فوائد البليلة للحامل في الشهر الخامس تنظيم هرمونات المرأة الحامل

تحسن الجهاز الهضمي للمرأة الحامل

محاربة الأمراض التي قد تصيب المرأة خلال الحمل

فوائد البليلة للرجيم

تحريك المعدة والحد من الإصابة بالإمساك

تطهير الجسم من السموم المتراكمة داخله، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من العناصر الغذائية كالحديد والزنك والفسفور.

هل البليلة تزيد وزن الجنين؟

البليلة تزيد من نسبة البروتين في جسم الجنين.

تساعد بما تحتويه من كالسيوم على بناء جسم الجنين بشكل صحي وسليم.

فوائد البليلة الحمراء للحامل

فوائد البليلة الحمراء للحامل أنها تعمل على تثبيت الجنين في الشهور الأولى من الحمل، لذا ينصح الأطباء بتناولها تساعد على تنظيم هرمونات المرأة الحامل تحسن الجهاز الهضمي للمرأة الحامل تمنع إصابة المرأة الحامل بالإمساك

أضرار القمح للحامل

ألم البطن

الانتفاخ

الإسهال

الإمساك

عدم انتظام حركة الأمعاء.

طريقة عمل البليلة

المقادير:

كيلو من الحمص الحب.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم "الكربونة".

ملح "حسب الرغبة"

كمون "حسب الرغبة"

ليمون "حسب الرغبة"

طريقة التحضير:

أولاً انقعي الحمص في الماء مع ملعقة بيكربونات الصوديوم لمدّة يوم كامل.

ثم صفّي الحمص من الماء في اليوم التالي.

ثمّ اغسليه وصفّيه مرة أخرى وبعد ذلك ضعيه في قدر على النار واغمريه في الماء.

ثم غطّي القدر واتركيه لمدّة ساعة حتى ينضج الحمص، وبإمكانك استخدام قدر الضغط لأنه يأخذ وقتاً أقل لنضج الحمُّص.

ثم صفّي الحمّص من ماء السلق، ووزّعيه في أطباق عميقة أو أكواب، ورشّي الملح والكمون.

يمكن إضافة القليل من ماء السلق وعصير الليمون والكمون لتجنب الانتفاخ إلى الأطباق وصحتين وعافية على قلب الجميع.

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