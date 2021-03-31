فوائد الفراولة عديدة، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى، كما أن فوائد تناول الفراولة لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منها المرأة الحامل والمرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن‎.

الفراولة من الفواكه ذات الطعم اللذيذ والمرغوب من جميع الفئات حتى الأطفال الصغار يحبونها، وتستخدم في صناعة الحلويات والجاتوهات وهناك المربى المصنوع من الفراولة له من الفوائد والمزايا الكثير حيث يوجد في الفراولة فيتامين "سي" والحديد والزنك والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور، وكما أنها تنشط وتحمى القلب وخلاياه وتساعد على التئام الجروح ولها فوائد أخرى.

تحتوي الفراولة على خصائص مضادة للأكسدة، وتعتبر الفراولة من النباتات التي تؤكل فاكهتها، ويُصنع من أوراقها أنواع من الدواء الطبي، ولها الكثير من الفوائد الصحية، فهي تعمل على معالجة أمراض الكبد، والتخلص من مشكلة الإسهال، وتقلل من التوتر العصبي، وتقوي الدم، وتعمل على الوقاية من مرض السرطان، ومرض الزهايمر، والتهاب المفاصل، ولها الكثير من الفوائد على البشرة، فهي تساعد على تهدئة البشرة والتخلص من الطفح الجلدي، وسنتحدث في هذه المقال عن فوائد ووصفات الفراولة للبشرة.

تعد الفراولة غنية بالمواد الغذائية الأساسية، مثل الفيتامينات C وA وK، الكالسيوم، المغنيسيوم، حامض الفوليك، الفوسفور، البوتاسيوم، حمض الفوليك والألياف الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على مضادات الأكسدة القويّة والخصائص المضادة للالتهابات، كما أنها غنيّة في مركبات الفلافونويد وحمض الصفصاف التي توفّر العديد من الفوائد الجمالية.

فوائد الفراولة للاطفال

الفراولة مغذية للأطفال

الفراولة من الفاكهة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الأمر الذي يجعلها من ضمن أهم فوائد الفراولة للأطفال، وتحتوي على الفيتامينات والألياف، ومستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول، الضرورية لصحة طفلك، وتعد الفراولة من قائمة الأغذية الخالية من الصوديوم، والكوليسترول، والسعرات الحرارية.

وتصنف الفراولة من بين أفضل الثمار احتوائًا على مضادات الأكسدة، كما أنها تعتبر مصدرًا جيدًا للمنغنيز والبوتاسيوم . تشتمل ثماني حبات من الفراولة على فيتامين C أكثر من البرتقال.

الفراولة معززة للمناعة

الفراولة هي مصدر ممتاز لفيتامين C الذي يساعد طفلك في بناء مناعته، والوقاية من الإصابة بأمراض العيون.

الفراولة ضرورية لصحة العظام

يعتبر الكالسيوم من الأمور الضرورية التي عليك توفيرها لطفلك، فهو يساعد في نمو العظام وتحسين عمل القلب والعضلات والأعصاب عند الطفل، من ضمن فوائد الفراولة للأطفال أنه مصدرًا غنيًا بالكالسيوم.

الفراولة مفيدة جداً للهضم

يمكن أن يحسن الفوسفور الموجود في الفراولة عملية الهضم عند طفلك، ويساعد في إصلاح الخلايا، وكسر البروتين المسؤول عن تنظيم التفاعلات الكيميائية التي تحدث في جسم طفلك.

الفراولة تحمي الكبد

تعد الفراولة من الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة، التي يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي وتمنع تلف الكبد.

الفراولة تعزز صحة الدماغ

تعتبر الفراولة من الفاكهة الغنية بحمض الفوليك، الضروري لنمو دماغ طفلك، كما أنه يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

الفراولة مفيدة جداً لمرضى السكري

الفراولة هي خيار فواكه صحي للأطفال الذين يعانون من مرض السكري، إذ يساعد محتواه من الألياف في تنظيم مستوى سكر الدم، ويحافظ على استقراره من خلال تجنب ارتفاعه وانخفاضه الحاد عن المعدل الطبيعي.

يمكن للألياف أن تزيد من شعور طفلك بالشبع لفترة طويلة بعد تناول الطعام، الأمر الذي يقلل من الرغبة في تناول وجبة خفيفة بين الوجبات، مما يدعم إدارة الجلوكوز ويقلل من خطر ارتفاع سكر الدم.

فوائد الفراولة للدم

الفراولة لها قدرة محتملة على تحسين صحة القلب والشرايين.

يساعد تناول الفراولة على تنظيم ضغط الدم والحفاظ عليه تحت السيطرة قدر الإمكان.

من فوائد الفراولة للدم ضمان حدوث عمليات تخثر الدم بشكل صحي وسليم في الجسم، وخفض فرص الإصابة بالجلطات الدموية.

تعمل الفراولة على تقوية وتحسين الدورة الدموية في الدماغ.

من فوائد الفراولة للدم تحسين قدرة خلايا الدم على مقاومة عمليات الأكسدة الضارة.

تحتوي ثمار الفراولة على الألياف التي قد تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم.

تحتوي الفراولة على نسب معتدلة من حمض الفوليك الذي يساعد على تحسين صحة القلب.

الفراولة غنية بالعديد من العناصر الغذائية والمواد الهامة التي تساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب وجهاز الدوران المختلفة، وخاصةً المواد الاتية: مضادات الأكسدة، ومضادات الالتهاب.

يساعد تناول الفراولة الطازجة بانتظام على تحسين قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص الحديد من الطعام ومن المكملات الغذائية والاستفادة منه.

فوائد الفراولة للكلى

الفراولة تعمل على حماية الخلايا من التلف

الفراولة تعتبر مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة والمركبات المضادة للأكسدة، وهذا قد يساعد في حماية الخلايا في الجسم من التلف، ومن بينها خلايا الكلى.

الفراولة مفيدة لمرضى الكلى

الفراولة تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين ج والألياف ومضادات الأكسدة، لذلك فهى مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن أو الغسيل الكلوي، حيث تقلل من مستويات ضغط الدم لديهم، ويمكن أن تكون جزءا مهما من الوجبات الغذائية المقدمة لهم، لكن من الأفضل استشارة أخصائي تغذية قبل تناولها.

الفراولة تساعد على تقليل فرص الإصابة بالفشل الكلوي

الفراولة تحتوي على مركب يسمى (الفيسيتين)، الذي يمكن أن يقلل من مشاكل الكلى، التي تحدث لدى العديد من الأشخاص المصابين بمرض السكر من النوع الأول أو الثاني، حيث قام الباحثان (ديفيد شوبرت، بام ماهر) باختبار الأغذية الغنية بهذا المركب على الفئران المصابة بالسكري، ووجدوا أنها ظلت مصابة بالسكر، لكن تقلصت الكليتان إلى الحجم الطبيعي، وانخفضت مستويات البروتين في البول، التي تعد علامة على مرض الكلى، إلى مستوياتها الطبيعية.

وللوصول إلى نفس الجرعة التي تم إعطائها لفئران التجارب، يجب أن يتناول الشخص 37 ثمرة فراولة في اليوم، إلا أنه ليس من الضروري تناول هذا الكم الكبير من الفراولة يوميًا ويمكن الاكتفاء بتناولها بشكل منتظم، للاستفادة منها.

فوائد الفراولة للرجيم

فوائد الفراولة للرجيم متعددة، تحتوي الفواكه بأنواعها واختلافاتها على فوائد عظيمة لا يمكن حصرها أو تعويضها، حيث من المعروف عنها أنها تحتوي على فوائد كثيرة.

تستخدم الفراولة بشكل كبير في أنظمة الرجيم الغذائية لإنقاص الوزن ويمكن استغلاله قبل قدوم شهر رمضان المبارك، لأنه الفراولة مفيدة جداً وذو تأثير جيد في نظام الحمية.

الفراولة فاكهة رقيقة الملمس، ذات الشكل الجميل والنكهة المحببة للجميع خاصة الأطفال، وتُصدّر الفراولة مجمدة أو مصنعة أو طازجة، وتؤكل بأشكال متعددة أيضاً؛ حيث يمكن أكل ثمارها طازجة أو عملها على شكل عصير، أو تقطيعها شرائح وإضافتها في سلطة الفواكه، أو في الزبادي، كما يمكن إضافتها إلى شرائح الموز، وغيرها، ويجب غسلها جيداً قبل أكلها، ويفضل أن تنقع في مياه نظيفة، كما يضيف البعض للماء الذي سيتم نقعها فيه بعض خل التفاح وقليل من الملح ونقعها لمدة عشر دقائق ومن ثم شطفها جيداً بالماء.

فوائد أخرى لفاكهة الفراولة:

من فوائد الفراولة أنها تقاوم السرطان.

الفراولة تعمل على تبريد الكبد والدم والطحال والمعدة الصفراوية

أوراق الفراولة تعالج التهابات اللثة

تفيد الفراولة في علاج النقرس

تساعد الفراولة على امتصاص السموم من الجسم

الفراولة سهلة الهضم

استخداوم الفراولة تساعد على تقليل القلق والتوتر لاحتوائها على فيتامين س

الفراولة تساعد على خفض مستوى الدهون الضارة في الجسم مثل الكولسترول الضار.

تفيد المصابين بالتدرن في علاجه لما تحويه من فيتامينات

تحفظ الفراولة حرارة الجسم وتخلصه من تراكم الحصى في المرارة و الكلية.

عصير الفراولة ينشط الجسم، ويخلص البشرة من البثور.

عصير الفراولة يفيد في علاج التهاب الحلق.

تستعمل الفراولة في حالات فقر الدم

عصير الفراولة يفيد التهاب المعدة وقرحة المعدة.

يستعمل مهروس الفراولة لازالة تجاعيد الوجه.

من فوائد الفراولة تفيد في عدم تدهور القوى العقلية وخاصة للمسنين.

تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

تحتوي على حمض الإيلاجيك، والذي يساعد في علاج جفاف العيون وعيوب الرؤية، كما أنها تحتوي على البوتاسيوم الذي يعالج اضطرابات الضغط داخل العين.

الفراولة تعالج التهاب المفاصل والنقرس.

الفراولة تعمل على تقوية المناعة، وذلك لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة.

الفراولة تحد من الإصابة بمرض السرطان.

تقوية وظائف الدماغ.

التقليل من ارتفاع ضغط الدم.

الفراولة تعمل على تحسين وظيفة القلب.

الفراولة تمنع عيوب وتشوهات الولادة.

الفراولة تساعدة في فقدان الوزن.

فوائد الفراولة للبشرة

الفراولة تساهم في علاج حب الشباب

الفراولة تعتبر واحدة من أفضل المكوّنات للبشرة لمحاربة حبّ الشباب بشكل كبير. طبيعتها الحمضية تساعد على إزالة الدهون الزائدة من المسامات.

الفراولة تساعد على تقشير البشرة

الفراولة تمتلك خصائص تساعد في تقشير البشرة وإزالة خلاياها الميتة، كما توفّر رائحة زكية للجلد. الميتة. الفراولة تساعد على إذاً على إصلاح وتغذية البشرة مهما كانت طبيعتها.

الفراولة تقلل من الهالات السوداء والتجاعيد حول العين

قد تعانين من ظهور الهالات السوداء والتجاعيد حول العينين نتيجة قلة النوم، أو احتباس الماء أو مع كبر السن وما شابه. هنا يأتي دور الفراولة لأنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، كما أنها تساعد في تقليل الهالات السوداء والتجاعيد حول العين التي تؤثر بشكل كبير على نضارة بشرتكِ.

الفراولة تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة

الفراولة لها تأثير فعّال على الجلد ضد الأشعة فوق البنفسجيّة، لأنها تحتوي على مادة الانثوسيانين المسؤولة عن انتاج اللون الاحمر المميز للفراولة. وفقاً لبعض الدراسات، يمكن أن تساعد الفراولة في تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد لإحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة البشرة مثل فيتامين C وB وA بالإضافة إلى عناصر الحديد، الكالسيوم والفوسفور.

الفراولة تمنع ظهور التجاعيد المبكرة

بالإضافة إلى أن الفراولة تعتبر مرطّب طبيعي للبشرة، فهي أيضاً تمنع ظهور التجاعيد المبكرة، فيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في الفراولة تؤخر عملية الشيخوخة، وكما أن الفراولة تساعد على منع تلف الجلد والجسم.

الفراولة تعالج الشفاه الداكنة

الفراولة تحتوي على المعادن والفيتامينات الحيويّة التي يمكن أن تساعد في علاج تشقّق الشفاه الداكنة، بالإضافة إلى ذلك، هي تساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة التي تميل إلى جعل شفاهكِ مظلمة وداكنة اللون،ومن فوائد الفراولة للبشرة أيضاً أنها ترطّب الجلد.

الفراولة تساعد على تبييض الأسنان

الفراولة وسيلة طبيعيّة لتبييض أسنانكِ لأنها تحتوي على فيتامين C الذي يساعد على إزالة الأوساخ واللون الأصفر عن أسنانكِ، بالإضافة إلى ذلك، حمض الماليك الموجود بالفراولة يساعد على تحويل الأسنان الصفراء إلى بيضاء كاللؤلؤ.

فوائد الفراولة للحامل

تحمي الفراولة الحامل من التعرض للكثير من المتاعب، كالإصابة بالإمساك في الحمل، بسبب احتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي لها القدرة على الحماية منه.

تساعد الفراولة على منع التعرض للإصابة بالسمنة الزائدة للجسم في أثناء الحمل.

تحمي من خطر التعرض للإصابة بمشكلات القلب وتصلب الشرايين والأوعية الدموية الخطيرة.

تحتوي الفراولة على نسبة عالية من حمض الفوليك الذي يلعب دورًا أساسيًّا في نمو خلايا الجنين بصورة سليمة، ويحافظ أيضًا على خلايا الجنين من التشوهات والعيوب الخلقية التي قد يتعرض لها في المراحل الأولى من الحمل.

تقوي جهاز المناعة لدى جنينك لاحتوائها على فيتامين "ج" الذي يساعد في بناء جهاز المناعة، حتى يستطيع طفلك فيما بعد مجابهة الأمراض التي قد يتعرض لها.

تحتوي على الكثير من العناصر المهمة والأساسية لكل من الأم والجنين مثل المغنسيوم والكالسيوم والحديد، فهذه العناصر تقي جسم الأم من التعرض للعديد من الأمراض، حيث إن عنصر الحديد يساعد على الوقاية من مرض فقر الدم الذي تزيد فرص الإصابة به في أثناء الحمل، ويسهم عنصر الكالسيوم في الحفاظ على صحة الأسنان والعظام.

تساعد على نمو الحبل الشوكي للجنين، حسبما أثبت العديد من الدراسات والأبحاث العلمية، بسبب احتوائها على نسب عالية من الفولات المهم لحماية خلايا الجنين من التعرض للتشوهات والعيوب الخلقية التي قد يتعرض لها.

تحمي الأم الحامل من التعرض للكثير من متاعب الحمل كالإصابة بالإمساك، بسبب احتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي لها القدرة على الحماية منه.

الفراولة تساعد على منع التعرض للإصابة بالسمنة الزائدة للجسم في أثناء الحمل.

الفراولة تحمي من خطر التعرض للإصابة بمشاكل القلب وتصلب الشرايين والأوعية الدموية الخطيرة.

الفراولة تؤثر بشكل إيجابي ومباشر على بشرة الأم، حيث تضفي على البشرة الحيوية والإشراق الدائم وتزيل تعب البشرة وشحوبها بسبب الحمل، وتحميها من خطر التعرض لجفاف البشرة لاحتوائها على نسبة كبيرة من الماء.

الفراولة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "ج" الذي له فائدة كبيرة للحامل في تقوية جهازها المناعي، لحمايتها من الإصابة بأي مرض خلال فترة الحمل.

الفراولة تحتوي على المنجنيز المعروف بقدرته على معالجة الأمراض، والغني بخصائص مضادة للالتهابات.

القيمة الغذائية للفراولة