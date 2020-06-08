فوائد الشمندر الصحية للحامل

الشمندر هو نبات بنفسجي اللون يستخدم غالباً كنوع من المقبلات، ولكن تبين من خلال البحوث الأخيرة أن لهذا النبات فوائد عدة على الصحة، اذ يحتوي كوب واحد من الشمندر على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين A B-C والفوسفور، والكالسيوم والحديد.

الشمندر الأحمر من الركائز الأساسية للتغذية الصحية وأنظمة الحمية الغذائية؛ لأنه غني بحمض الفوليك و البوتاسيوم و الحديد، كما أن تناول عصير الشمندر الأحمر الطازج بانتظام يعد سلاحاً فعالاً لطرد السموم من الجسم عبر الأمعاء.

وفي هذا المقال نقدم لكم أهم فوائد الشمندر للحامل والآثار الجانبية لاستهلاكه بإفراط:

1- من فوائد الشمندر للحامل تجنب خطر العيوب الخلقية للجنين: وذلك بسبب احتوائه على حمض الفوليك الضروري لنمو الحبل الشوكي للجنين خلال الثلاثة شهور الأولى من الحمل، كذلك ضروري لنمو أنسجة جسم الجنين، فعند تناوله تقل مخاوف أن يكون الجنين معرضاً للعيوب الخلقية.

2- يقوي الشمندر مناعة الأم الحامل لأنه يحوي على خصائص مضادة للأكسدة تقوم بحماية الجسم من العديد من الأمراض، حيث إن المرأة الحامل تكون لديها المناعة أضعف من غيرها، وعند تناولها له هذا يساعدها على الوقاية من بعض الأمراض والالتهابات التي قد تتعرض لها.

3- يمنع الشمندر هشاشة العظام ورقاقتها لأنه الشمندر مصدر غني بالكالسيوم، وكما هو معروف فإن الجنين يحصل على الكالسيوم الذي يحتاجه من أمه، وتناول الشمندر خلال فترة الحمل يعوض الأم عن نقص الكالسيوم الذي يأخذه الجنين.

4- ينظم عملية الأيض، البوتاسيوم واحد من العناصر المهمة التي يحتوي عليها الشمندر، فعند تناول عصير الشمندر خلال فترة الحمل يؤدي ذلك إلى تنظيم عملية الأيض داخل خلايا الجسم، وكذلك فإن البوتاسيوم الذي يحويه يحافظ على مستوى ضغط الدم للحامل أثناء الحمل وكذلك عند الولادة.

5- قدرة الشمندر العالية على تنقية الدم والتي تمنع انتقال العدوى من الأم إلى الجنين.

6- يحافظ تناول الشمندر على مستوى السكر في دم الحامل، لأن نسبة السكر فيه منخفضة، وهذا يؤدي إلى أن تأخذ عملية تحويل السكر فترة طويلة.

7- يقوم الشمندر بمنع العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي، وكذلك يحد من الإمساك، ويساعد الأمعاء بأن تقوم بدورها بشكلٍ صحيٍّ وطبيعي.

الآثار الجانبية لاستهلاك الحامل للشمندر بإفراط:

1- يزيد الشعور بالقيء، والغثيان، والإسهال؛ لاحتوائه على البيتين. يسببّ الضعف لاحتوائه على النترات.

2- يشلّ الأحبال الصوتية بشكل مؤقّت.

3- يسبّب احمرار لون البول والبراز.

4- يسبّب حصى الكلى، لاحتوائه على الأكسالات.

فوائد الشمندر الأخرى:

- غني بمادة "البيتاكاينين" المضادة للأكسدة حيث يتم امتصاصها في الدم وتكافح السرطان، لأنّها تعمل على زيادة قدرة حمل الأوكيسجين في الدم.

- يحمي من تصلب الشرايين ويساعد في تعديل مستوى ضغط الدم في الجسم.

- تساعد "النيترات" في الشمندر على توسيع الأوعية الدموية وتدفق الدم فيها.

- يحتوي الشمندر على حمض الفوليك الضروري لنمو الأنسجة خصوصاً للحامل، نظراً إلى أهميته في نمو الجنين.

- غني بالحديد، مما يجعله في غاية الأهمية للحوامل اللواتي يعانين تعباً ناتجاً من الحمل.

فوائد المشمش الصحية للحامل

اكتشفي أهم 7 فوائد للموز في أشهر حملك الأولى