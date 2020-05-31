فوائد المشمش الصحية للحامل

المشمش فاكهة وتعد شجرة المشمش من الأشجار متوسطة الحجم، ويمكن أن تنمو ليصل ارتفاعها إلى 9 أمتار، وتتميّز ثمارها بالشكل الكرويّ المائل للاستطالة قليلاً، وبِلَونٍ أصفر من الداخل، وقشرة تميل إلى الأصفر أو الأحمر المتورّد.

تحتوي ثمرة المشمش على بذرة محاطة بقشرة صلبة،ويُمكن أن تؤكل ثمرة المشمش طازجة، أو يُمكن استخدامها لصنع العصائر، والمربى، والحلوى الهلامية، كما يُمكن استخدام بذرتها في صناعة الزيوت، والأدوية، ومستحضرات التجميل.

يحتوي المشمش على مضادات الاكسدة والبيتا كاروتين والألياف الغذائية والعديد العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، وأشهرها البوتاسيوم وفيتامين c، ويحتوي على كميات جيدة من الكالسيوم وهو المعدن الأهم للعظام لنموها ووقايتها من الترقق والهشاشة.

ويعدّ المشمش منجمًا غذائيًا لكل من يتناوله، غير أنه يشكّل أهمية خاصة للحامل على وجه التحديد، وفي هذا المقال نقدم لكم أهم فوائد المشمش للمرأة الحامل:

- احرصي على تناول حصة كافية من المشمش على الدوام، وطوال فترة الحمل تحديدًا.

- يعدّ المشمش من أغنى الفاكهة بالحديد، ما يجعل تناوله على الدوام وبكميات جيدة مهمًا للمحافظة على قوة دم الحامل ولإبعادها عن فقر الدم.

- يقي المشمش من البواسير والإمساك، وهما من أكثر ما تقلق منه المراة الحامل.

- يُساعد المشمش على الحفاظ على مستويات سكر طبيعية في الدم، وبالتالي فإن تناوله يقي من سكر الحمل.

- المشمش غني بالنحاس والكوبالت، وهما عنصران مهمان لسلامة الأم والجنين معًا.

- يحتوي المشمش على نسبة عالية من البوتاسيوم والكالسيوم والحديد وغيرها من عناصر غذائية ضرورية لسلامة الجنين ونموه.

اكتشفي أهم 7 فوائد للموز في أشهر حملك الأولى

فوائد الجريب فروت الصحية للحامل