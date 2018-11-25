فوائد تناول معلقة من الشوفان لمدة 20 يوم!

تناول الشوفان يومياً أكثر سهولة عليك من اتباع حمية قاسية

يعتقد معظمنا إنه إذا أردنا إنقاص الوزن فعلينا التوقف عن الأكل ولكن هذه مجرد إسطورة وليس أكثر فتأكد أن عليك التخلى عن تناول الأكل المحمل بالسعرات الحرارية، وإن الفواكه والخضر الطازجة تساعد على إنقاص الوزن.

وبدلًا من حرمان نفسك من تناول الطعام، أو اتباع حمية غذائية قاسية، يمكنك عندما تشعر بالجوع إن تتناول الأطعمة التي تساعدك في خسارة الوزن و الحد من زيادة وزنك.وهو ما يكون أكثر سهولة عليك من اتباع حمية قاسية تجعلك تشعر بالملل والضجر وكذلك تركها في منتصف الطريق مما يجعلك تكتسب المزيد من الوزن.

هي تجربة شخصية لإحدى الناجحات في عالم التغذية، عرضها موقع الصحة والتغذية، مدتها 20 يوم فقدت خلالها 10 كيلوجرامات من المياه المحتبسة والغازات و الدهون.

أما عن هذه الملعقة العجيبة فهي عبارة عن ملعقة نخالة الشوفان مع العسل الطبيعي تؤخذ مع كوب دافئ من الحليب الخالي الدسم مرتين في اليوم, الأولى كوجبة إفطار والثانية كوجبة عشاء.

وجبة الغذاء ( الساعة 3 مساء ) وتقسم كالتالي:

- 50 بالمئة بروتين ( الطهي صحي يعني سلق أو شوي)

- 25 بالمئة خضار

- 25 بالمئة فواكه

التعليمات:

- شرب 3 ليترات ماء في اليوم .

- المشي 30 دقيقة في اليوم.

تنبيه:

هذه الوصفة مسموحة مرة واحدة في السنة.

للمزيد من المقالات:

احذروا من تناول العشاء بعد هذا الوقت!

فوائد الحلبة لا تعد ولا تحصى ... تعرفي على أهمها

أصناف المأكولات التي تساهم في محاربة النحافة