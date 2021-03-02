فوائد الشيح عديدة، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى، كما أن فوائد تناول الشيح لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منها المرأة الحامل والمرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن‎.

يعد الشيح نبات سهلي ذو رائحة طيبة ونفاذة، وتتجاوز فترة حياة هذه العشبة 4 سنوات، كما أن طول الشيح يبلغ 60 سنتميتر، وتتميز بأوراقها المركبة وأزهارها ذات الرؤوس الصفراء، كما يتم زراعتها في أمريكا اللاتينية والمغرب العربي واستراليا واسيا أيضًا.

يمتلك الطب التقليدي فوائد عديدة لكنه يحتاج إلى إثبات فعاليته وسلامته. ضد كوفيد-19 من خلال التجارب السريرية.

فوائد الشيح الصحية

الشيح يعد مهم لصحة الجهاز الهضمي

يستخدم الشيح منذ قديم الزمان فى حل العديد من المشكلات التى تواجه الجهاز الهضمي، نذكر بعضًا منها في ما يأتي:

يحتوي الشيح على مركب خاص يعرف باسم سينيول، وهذه المادة فعالة في التخلص من الطفيليات التي تسبب المرض للإنسان، مثل: الديدان التي تصيب الجهاز الهضمي. يستخدم فى علاج عسر الهضم، وتخليص الجسم من الشعور بالانتفاخ. يساعد في تعزيز إنتاج العصارة الصفراوية، ومهم لصحة الكبد والمرارة. تحييد الأحماض الزائدة في المعدة مما يقي من مشكلات الحموضة والقرحة. يساعد في التخفيف من الأعراض المصاحبة لمرض كرون ومتلازمة القولون العصبي. يستخدم كعلاج فعال للتخلص من فرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة.

الشيح يساعد على تحفيز الحيض

يحتوي الشيح على مجموعة من الخصائص المساعدة في تحفيز الطمث وتنظيمه، وبالتالي يستخدم كعلاج للحيض غير المنتظم، كما يساعد أيضًا في زيادة الرغبة الجنسية.

الشيح يخفف من التوتر والاكتئاب

يعمل زيت الشيح على تخفيف اضطرابات النوم والأرق، والتعب، والالام العصبية، ونوبات الصرع، والاكتئاب العميق.

لذلك يمكن اللجوء إلى استخدامه؛ لأنه يحتوي على مادة مخدرة تتكون من الكيتونات، والألفا والبيتا ثوجون، والتي تساعد في تهدئة الأعصاب ومنح العضلات الاسترخاء.

الشيح التخلص من الالتهابات

للشيح فوائد عديدة في علاج الالتهابات التي تحدث بسبب العدوى البكتيرية والفيروسية، أو نتيجة المواد التي تنقل الجراثيم.

من جهة أخرى قد أثبت أن نبات الشيح له فعالية كبيرة في الطب البديل كعلاج للملاريا والأمراض التي تنتقل للجسم عن طريق البعوض.

الشيح يساعد في العناية بالبشرة

توجد العديد من الفوائد الصحية للشيح على البشرة بشكل خاص، حيث أنه يساعد في علاج العديد من الأمراض الجلدية التي تصيبنا كمرض الصدفية، وحب الشباب، والتقرحات الجلدية.

ويعالج بشكل كبير مرض الثعلبة، وذلك من خلال حرق أوراقه ومزج الرماد مع زيت الزيتون، ومن ثم تدهن به المناطق المصابة.

الشيح يساعد في العناية بالشعر

يحتوي منقوع وزيت الشيح على مادة سائلة زيتية تحتوي على مادة القطران، والتي تساهم بدورها في حل مشكلة تساقط وجفاف الشعر خاصةً عند النساء، لكن يجب استعماله بانتظام على بصيلات الشعر ليعطي نتائج بشكل فعال وقوي.

محاذير استخدام الشيح

الشيح يجب أن لا يؤخذ لفترة زمنية طويلة أكثر من 4 أسابيع؛ لأنه يسبب الغثيان والأرق.

يجب عدم تناول الشيح من قبل مرضى قرحة المعدة؛ لأنه يحتوي على بعض الخصائص العصبية التي تؤدي إلى تزايد أعراض هذه الحالة.

قد يسبب الشيح الإضرار بصحة السيدات الحوامل، فقد يؤدي تناول الشيح في بعض الأحيان إلى الإجهاض.

الشيح يجعل مذاق الحليب مرًا، لذلك يجب على السيدات المرضعات الابتعاد عن تناوله نهائيًا خلال فترة الرضاعة.

الشيح قد يواجه بعض الأشخاص رد فعل تحسسي اتجاه عشبة الشيح.

يجب الانتباه من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض في الكلى فقد يزيد الشيح الوضع سوءًا.

طريقة تحضير عشبة الشيح

عشبة الشيح تستخدم بصورة شاي أو منقوع، وذلك عن طريق نقع ملعقة من عشبة الشيح المجففة أو الطازجة في كوب من الماء الساخن لمدة ربع ساعة، ثم تحلية المشروب بعسل النحل أو السكر لأنه له طعم مر.

يمكن استخدام عشبة الشيح كبخور أو مسحوق لعلاج لدغ الحشرات.

فوائد الشيح للقولون

العديد من الدراسات والأبحاث أظهرت فوائد الشيح للقولون وأبرزت أهمية مستخلص عشبة الشيح الأبيض كمصدرٍ رئيسي لبعض مضادات الأكسدة الطبيعية، بالإضافة إلى استخدامه كمادةٍ كيميائية نباتية قد تعمل ضد سرطان القولون.

فوائد الشيح للرجال

تعمل نبتة الشيح بفاعلية على الحيوية الجنسية، كما تزيد من الرغبة الجنسية عند الرجال، وتعالج الشعور بالبرود الجنسي، إضافة إلى دورها الحيوي في تحقيق التوازن الهرموني لدى المرأة، ولكونها طبيعية يمكن أن تستهلك بشكل آمن على أساس يومي، ومن هذه الأعشاب نبات الشيح. تزيد من رغبة الرجال في ممارسة الجنس.

فوائد الشيح للرحم

تطهير المهبل من الدماء السوداء أو البنية، التي تظهر قبل الدورة الشهرية أو في آخرها.

من فوائد الشيح تخفيف الألم خلال الدورة الشهرية.

من فوائد الشيح تنظيم الدورة الشهرية.

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