تعرف على فوائد الصابون المغربي وكيفية إعداده!

الصابون المغربي يساعد على تقشير الجلد، وإزالة الجلد الميت

الصابون المغربي من الوصفات التي تستعملها النساء العربيات لزيادة جمالهن، وله فوائد عديدة على الصحة والبشرة، وهناك حمامات خاصة لاستخدام الصابون المغربي، وبالإضافة إلى أنّه يمكن استخدامه في المنزل دون الحاجة للذهاب للحمامات المتخصصة، وسنتعرف في هذا المقال عن فوائد الصابون المغربي وكيفية إعداده:

1- من فوائد الصابون المغربي ينقي البشرة، ويزيل البقع الداكنة، والسوداء.

2- يزيل الكلف الموجود على الجسم والتصبغات.

3- يساعد على إزالة الخلايا الميتة، وإزالة السّموم من الجلد فيجعلها أكثر نعومة.

4- يساعد في تفتيح لون البشرة، ويجعلها أكثر نضارة وجمالاً.

5- يستخدم لعلاج الأمراض الجلديّة.

6- يساعد على تقشير الجلد، وإزالة الجلد الميت.

7- يغذي البشرة بشكل كبير لاحتوائه على زيوت غنية بالعناصر المفيدة.

8- يحتوي على فيتامين هـ. يساعد في تخفيف الحكة في منطقة الظهر، والناتج عن انسداد المسامات.

9- يساعد في الحد من نمو الشعر على الجسم.

10- يقلل من التجاعيد، ويساعد في تأخّر ظهورها.

طريقة إعداد الصابون المغربي:

مقادير الصابون المغربي:

- كوب من زيت الزيتون النقي.

- نصف كوب من ماء الورد.

- عصير حبة من الليمون الطازج.

- صابون عشبة الغار المطحون ناعماً.

- ماء حسب الحاجة.

- كوب من زيت اللوز المر.

طريقة تحضير الصابون المغربي:

- أولاً نختار وعاء مناسباً ونضع فيه زيت الزيتون النقي، زيت اللوز المر.

- ثم نخلطهم معاً بشكل جيّد حتى نحصل على خليط لزج.

- ثم نضيف الماء النقي، وماء الورد بالتدريج، ونخلط جميع المقادير مع بعضها البعض.

- ثم نضيف صابون الغار المطحون، وعصير الليمون الطازج، إلى الخليط السابق، ونضعه في علبة محكمة الإغلاق.

- ثم ندخله إلى الثلاجة لمدة يوم كامل، ويمكن استخدامه بعد مضي الوقت المحدد.

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