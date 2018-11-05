6 فوائد مذهلة لليقطين على بشرتك

من فوائد اليقطين للبشرة أنه يعمل على علاج البشرة الدهنية

يعرف اليقطين علميّاً باسم وهو ينتمي إلى العائلة القرعيّة، وتتم زراعة اليقطين في شمال المكسيك إلى الأرجنتين والتشيلي، وقد انتشرت زراعته أيضاً في أوروبا وآسيا وأمريكا الغربية، وهو عبارة عن نبات حولي يشتهر ببذوره وثماره وأوراقه أيضاً، حيث تعتبر بذوره المنخفضة الدهن والعالية البروتين أهمّ أجزائه، متبوعة بالثمار التي يتم استخدامها كثيراً في صناعة الحلويّات والمشروبات.

اليقطين هو من الخضر التي تنتمي إلى أسرة القرع. شكله يختلف من مستطيل إلى دائري له جلد سميك وسلس، ولون الداخلي يختلف من الأخضر الداكن والبرتقالي إلى الأحمر وبذوره صالحة للأكل. كما أنه يزن عادة حوالي 4-8 كغ في حين أن أكبر أنواع اليقطين يمكن أن يصل وزنه إلى 34 كجم. وهو واحد من أكثر الخضروات الغنية جدا بمضادات الأكسدة الحيوية والفيتامينات.

مما يجعله منخفض في السعرات الحرارية ويحتوي على كميات وفيرة من فيتامين (A)، الفلافونويد بولي الفينول ومضادات الأكسدة وعلى الفيتامينات الحيوية B1، B2، B6، C، D، E وبيتا كاروتين. والكثير من المعادن مثل الحديد والنحاس والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور. كل من هذه الفيتامينات يحتاجها الجسم لإكتساب فوائد صحية وجمالية.

فوائد اليقطين للبشرة :

1- علاج للبشرة الدهنية :

يمكنك صنع قناع عن طريق خلط ملعقة كبيرة من معجون القرع مع 1 ملعقة صغيرة من خل التفاح. وتطبيق هذا الخليط على وجه رطب ويترك حتى يجف. بعد ذلك يشطف بالماء الفاتر ثم بالماء البارد ويطبيق مرطب مناسب لنوع بشرتك.

2- علاج البشرة الجاف :

يجب خلط 2 ملاعق شاي من هريس اليقطين مع نصف ملعقة عسل وملعقة صغيرة من الحليب. وتطبيق هذا الخليط بالتساوي على الوجه مع تجنب منطقة العين وتركه لمدة 10-15 دقيقة. ثم يشطف بالماء الدافئ وتطبيق مرطب مناسب لنوع بشرتك. هذا القناع يغذي ويعالج الأمراض الجلدية أيضا.

3- مكافحة الشيخوخة :

اليقطين مصدر جيد للفيتامين(C) وهو أحد مضادات الأكسدة القوية ويحتوي أيضاً على بيتا كاروتين الذي يساعد على عكس أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وتحسين نسيج الجلد. كما يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين، وبالتالي يساعد على مرونة وتحسين لون البشرة. مما يجعله قادر على حماية الجلد من ضرر الجذور الحرة المسؤولة عن التسبب في التجاعيد وحتى سرطان الجلد.

4- علاج البقع الداكنة :

يمكنك التخلص من البقع الداكنة وذلك من خلال صنع ماسك منزلي عن طريق خلط 1 ملعقة طعام من هريس اليقطين، وملعقة صغيرة من العسل، 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون و 1 ملعقة صغيرة من زيت فيتامين(E). ويطبيق هذا الخليط على الوجه لمدة 30 دقيقة أو حتى يجف ثم يشطف بالماء الفاتر.

5- قناع للجسم :

يمكنك تحضير قناع منعش للجسم عن طريق خلط نصف كوب من هريس اليقطين مع ½ كوب من زيت جوز الهند ونصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة. وتطبيق هذا الخليط على كامل الجسم مع التدليك بلطف وتركه لمدة 10 دقائق ثم يشطف بالماء الدافئ. هذه الطريقة ستشعرك بالاسترخاء.

6- علاج حب الشباب :

اليقطين هو مصدر جيد للفيتامينات مثل النياسين، الريبوفلافين، B6 والفولات. النياسين يحسن الدورة الدموية، وبالتالي، هو مفيد جدا في علاج حب الشباب. وحمض الفوليك يساعد على زيادة الدورة الدموية، مما يحسن دوران الخلية ويساعدها على التجديد.

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