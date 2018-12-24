12 فائدة سحرية لخليط العسل والقرفة

العسل والقرفة لعلاج التهاب المفاصل

إن فوائد الخليط السحري من العسل ومسحوق القرفة معروف، لمئات السنين لما لهذه الخليط المعجزة من قوة المعالجة لكثير من الأمراض. فكثير من الناس يدركون الفوائد الصحية للعسل , ولكن عدد قليل جدا من يعرف عن الفوائد الصحية للعسل ومسحوق القرفة عند خلطها ببعض.

وفيما يلي بعض الاستخدامات المعروفة لمزيج العسل والقرفة، تعرفي عليها:



1. العسل والقرفة لعلاج التهاب المفاصل

يخلط العسل مع الماء الدافيء , وتضاف اليه ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة , ويستخدم صباحا ومساءا بواسطة تدليك الجسم في مكان الألم , وقد تظهر نتائجه في معظم الحالات في غضون خمس عشرة دقيقة.

2. العسل والقرفة لمنع تساقط الشعر

لتساقط الشعر أو الصلع ، يحضر زيت زيتون ساخن ، وملعقة واحدة من العسل وملعقة من مسحوق القرفة , وتفرك على الرأس , وينتظر لمدة 15 دقيقة تقريبا قبل غسله بالماء الدافيء.



3. العسل والقرفة لوجع الأسنان

عجينة مصنوعة من مقدار ملعقة من مسحوق القرفة، ومقدار خمس ملاعق صغيرة من العسل عند وضعها على السن المؤلم (3 مرات يوميا) يقلل من الألم في غضون 15 دقيقة

4. العسل والقرفة يمكن أن تساعد في الحد من الكولسترول

ملعقتين من العسل وثلاث ملاعق من مسحوق القرفة , تمزج في 16 أوقية من الشاي، وتعطى لمريض الكوليسترول ، حيث يفترض ان يقلل من مستوى الكوليسترول في الدم بنسبة 10٪ في غضون 2 ساعة.كما يستخدم العسل النقي مع الطعام أحيانا للتحقق من نسبة الكولسترول.

5. العسل والقرفة لعلاج نزلات البرد

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من نزلات البرد المعتادة أو الشديدة ، ينبغي أن تأخذ ملعقة واحدة من العسل الدافئ مع 1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة يوميا لمدة 3 أيام.هذه العملية ستخلصهم من السعلة المزمنة والرشح، وتنظف الجيوب الأنفية.

6. العسل ومسحوق القرفة يشفي من العقم

تم استخدام العسل لسنوات عديدة في الطب لتعزيز السائل المنوي للرجال. وتؤخذ ملعقتين من العسل بالقرفة قبل الذهاب للنوم.

7. العسل والقرفة لعلاج اضطراب المعدة

تناول العسل مع مسحوق القرفة يساعد في علاج آلام المعدة. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الغازات ، فينبغي تناول العسل مع مسحوق القرفة بكميات متساوية، وبذلك يخفف من الغازات وآلام المعدة.

8. العسل والقرفة لتحسين الجهاز المناعي

الاستهلاك اليومي من العسل ومسحوق القرفة يقوي جهاز المناعة، ويحمي الجسم من النوبات البكتيرية والفيروسية. وقد وجد الباحثون أن العسل يوجد به عدة فيتامينات ونسبة من الحديد بكميات كبيرة واستخدامها يقوي الكريات البيضاء.

9. العسل والقرفة لتأخير الشيخوخة

يستخدم الشاي المصنوع من العسل ومسحوق القرفة لتآخير الشيخوخة. بحيث تخلط 4 ملاعق من العسل، وملعقة من مسحوق القرفة ، و 3 أكواب من الماء المغلي ويستخدم كبديل للشاي.

ويوصى بشرب 1/4 كوب ، 3 مرات في اليوم.الاستمرار عليه يحافظ على الجلد أملسا وناعما، ويبطئ الشيخوخة.

10. العسل والقرفة لتخفيف الوزن

تناول العسل ومسحوق القرفة في كوب واحد من الماء المغلي في الصباح(على معدة فارغة). فهو يخفظ الوزن , ويحول دون تجمع الدهون حتى مع تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية بشرط استخدامه بانتظام.

11. العسل والقرفة والزنجبيل لعلاج أمراض الحساسية

عادة يخلط مقدار 2 ملعقة شاي من العسل والزنجبيل و القرفة لمساعدة الذين يعانون من الحساسية العامة.

12. العسل والشاي والقرفه لعلاج السعال

يوصف للأطفال والصغار لعلاج اعراض السعال مقدار ملعقة شاي من العسل الممزوج بالماء الدافئ والقرفة ويستخدم كغرغرة مع القليل من الملح،وللبالغين ملعقتين شاى.

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