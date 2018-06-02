لصحة الرئة.. عليكم بالعنب والتوت

الفواكه والخضراوات الداكنة تساعد في حماية الرئتين من التلف

توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن إضافة الفاكهتين العنب والتوت البري إلى النظام الغذائي للأشخاص تعزز من صحة الرئة.

وأوضحت الدكتورة فانيزا كراسيا المشرفة على الدراسة، في جامعة جونز هوبكينز بولاية ماريلاند الأميركية، أن الأشخاص الذين يتناولون معظم الأطعمة التي تحتوي على نوع معين من «الفلافونويد» و«الأنثوسيانين» التي توجد في الفواكه والخضراوات الداكنة اللون، مثل العنب الأحمر والتوت البري والبطاطا الأرجوانية، حافظوا على أفضل وظيفة لصحة الرئة مع تقدمهم في السن.

فوائد العنب الأسود

وأشارت إلى أن تلك الفواكه والخضراوات الداكنة تساعد في حماية الرئتين من التلف، والحفاظ على وظائفها والحد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

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