فوائد ثمينة للفاصوليا الخضراء عليك معرفتها جيداً

تعمل الفاصولياء الخضراء على الإسترخاء بفضل مضادات الأكسدة الموجودة بها

الفاصوليا الخضراء منجم فيتامينات تعالج وتحمي الجسم فهي من أهم الخضروات التى لا يعرفها الكثير من الناس عن فوائدها الرائعة، تحتوي على كمية هائلة من الفيتامينات الغذائية التي تحمي الجسم من الأمراض وتقوي المناعة فهي منجم لابد من تناولها بإستمرار للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

الفاصوليا الخضراء تعد وجبة مفيدة وغنية بالألياف، وتعد إحدى الوجبات التي يتمّ تقديمها كغداء، وتتعد طرق عمل الفاصوليا فمنها ما يكون باللحمة أو بقطع الدجاج مع صلصة الطماطم، وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد الفاصوليا الخضراء:

1- تخفيف الوزن الزائد

تساهم فى تخفيف الوزن لأنها منخفضة جدآ فى السعرات الحرارية كما تحتوى على نسبة كبيرة من الماء فتعمل على إدرار البول وخفض نسبة الكوليسترول والدهون المشبعة ،فهى من أفضل الأطعمة التى تعمل على إنقاص الوزن بأمان و تعوض الجسم بالفيتامينات الهامة.

2- الوقاية من أمراض القلب

تساعد الفاصوليا الخضراء على الحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لأنها تعمل على خفض الكوليسترول فتحافظ على صحة القلب.

3- تنشيط الكبد

تعمل الفاصوليا على تنشيط إنزيمات الكبد.

4- علاج هشاشة العظام

تعالج هشاشة العظام لأحتوائها على المنغنيز الذى يساعد على إمتصاص الكالسيوم فتقوى العظام ،كما تعمل على منع إلتهابات المفاصل بفضل مضادات الأ كسدة وتساهم فى علاج النقرس.

5- علاج الضغط المرتفع

لإحتوائها على كمية جيدة من البوتاسيوم الذى يعمل على خفض الضغط المرتفع.

6- مفيدة لمرضى السكر

تحافظ على مستوى السكر بتقليل عملية إمتصاص الجسم للكربوهيدرات وبهذا يحد من إرتفاع نسبة السكر فى الدم.

7- تعزز مناعة الجسم

لأحتوائها على نسبة غنية من فيتامين "سى" والكالسيوم والحديد وفيتامين(ب )و البوتاسيوم وفيتامين( أ ) الذي يقوى البصر .

8- تعمل على الإسترخاء وتهدئة الأعصاب بفضل مضادات الأكسدة الموجودة بها.

9- مقاومة للسرطان

تعمل مضادات الأكسدة والألياف الغذائية على محاربة السرطان خاصة سرطان القولون.

10- ملين طبيعى

تساعد فى عملية الإخرج بصورة طبيعية لأحتوائها على الألياف والماء فتعتبر ملين طبيعى.

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