7 نصائح للتخلص من الوزن الزائد حول خصرك

إذا كنت تعانين من الإمساك فلا بد أنك تعانين من اضطرابات في الأمعاء

سواء وضعت طفلاً مؤخراً، أو ببساطة أنت تحبين الأكل، لعلك تشعرين بأن هناك وزناً إضافياً بارزاً جداً حول خصرك وبطنك بالتحديد، فكيف تتخلصين من هذا الوزن؟

1. التمارين الرياضية: ستساعدك التمارين الرياضية الخاصة بالبطن على التخلص من الوزن الزائد، قومي بعمل التمارين لمدة 40 دقيقة ثلاثة مرات في الأسبوع.

2. تناولي الطعام مبكراً: لا تعتمدي على وجبة العشاء كثيرا، فهي سيئة لصحتك. فالجسم يحرق القليل من السعرات الحرارية في المساء مما يسبب تراكم الدهون حول البطن.

3. قومي بتطهير نظامك المعوي: إذا كنت تعانين من الإمساك وعدم انتظام حركة الأمعاء، فلا بد أنك تعانين من مشاكل واضطرابات في الأمعاء، لما لا تقومي بعملية تنظيف لجهاز الهضم . تنظيف القولون غالبا ما يساعدك على التخلص من النفخة، والسموم، ويساعدك على تنظيم حركة أمعائك.

4. تخلصي من نوابض الإجهاد: الإجهاد والتوتر المستمر يمكن أن يسبب عادات غذائية سيئة. لذا حاولي التخلص من القلق والتوتر حولك والتوجه إلى نشاطات مريحة.

5. تناولي كميات أكبر من الطعام الصحي: إذا كانت متعتك الأكل فيمكنك أن تأكلي وأنما اختاري الأطعمة الأفضل لصحتك. السلطة الخضراء، وسلطة الفواكه، والمكسرات والفواكه الجافة أفضل من البوشار والرقائق المقلية الغنية بالدهون المتحولة التي تسبب لك البدانة.

6. قومي بزيارة طبيب مختص: إن زيادة الوزن المفاجئة خصوصا حول البطن لها تاثيرات سلبية عديدة، لذا قومي بزيارة الطبيب لمعرفة سبب الانتفاخ، والتخلص من الوزن الزائد تحت إشراف طبي.

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