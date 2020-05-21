الفجل الأبيض يعمل على حماية أنسجة الجهاز التنفسي، ويساعد في التخلص من البلغم المتراكم في الشعب الهوائية، مما يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة.

الفجل الأبيض من الخضروات الغنية بالمكونات المفيدة للجسم، والتي لا يعرفها إلا البعض وقد تفاجئ الكثيرين، كما أن ثمرته ليست فقط من المصادر الهامة إلا أن أوراقه غنية بالفيتامينات والمعادن والفوليك، والبوتاسيوم والكالسيوم وغيرها.

يحتوي الفجل الأبيض على بعض الأنزيمات المشابهة لتلك الضرورية لعملية الهضم، وهذا يساعد في تحسينها وتعزيزها.

ويمكن تناول الفجل الأبيض نيئا أو مطبوخًا، ووضعه في السلطات أو الشوربات وللزينة ويقدم للتسلية أيضاً.

وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد الفجل الأبيض الصحية:

- يعمل على إذابة الدهون من مختلف أنحاء الجسم وخصوصا الأرداف.

- يساعد في تنظيم عملية الهضم ويسرع في حرق الدهون والسعرات الحرارية.

- ينظم ويخفض ضغط الدم المرتفع لاحتوائه على البوتاسيوم.

- يقي من جميع أنواع أمراض السرطان لاحتوائه على مضادات الاكسدة وفيتامين c.

- يحافظ على الخلايا السليمة في الجسم، وينظم وظيفة عمل القلب والكلى لاحتوائه على الحديد.

- مقوٍّ للجلد والشعر والأظافر لاحتوائه على الحديد.

- يساعد في التخلص من نزلات البرد والتهابات الحلق والسعال.

- يساعد في حماية خلايا الدم، ويطرد السموم من الجسم.

- ينظم عمل الجهاز الهضمي، ويلين المعدة ويقي من الامساك.

- يزيد البشرة نضارة وحيوية ورونقاً لاحتوائها على فيتامين c.

- يحافظ على رطوبة الجلد ويطهر البشرة.

- يساهم في علاج مشاكل الجلد مثل جفاف البشرة والوجه والطفح الجلدي والتشققات وغيرها.

- يمكن استخدامه في علاج لدغات الحشرات مثل النحل والدبابير، يتميز بخصائص مضادة للدغ، وينصح بوضع عصير الفجل على الجزء المصاب من الجلد.

- يساهم الإنتظام في تناول الفجل باستعادة القوة الجنسية وتعزيزها، وذلك بتناول بذور الفجل الجافة يومياً.

- يعمل على اذابة الدهون من مختلف انحاء الجسم وخصوصاً الأرداف.

- يساعد في تنظيم عملية الهضم ويسرع في حرق الدهون والسعرات الحرارية.

- ينظم ويخفض ضغط الدم المرتفع لاحتوائه على البوتاسيوم.

- يقي من جميع انواع امراض السرطان لاحتوائه على مضادات الاكسدة وفيتامين c.

- يحافظ على الخلايا السليمة في الجسم، وينظم وظيفة عمل القلب والكلى لاحتوائه على الحديد.

- مقوٍّ للجلد والشعر والأظافر لاحتوائه على الحديد.

- يساعد في التخلص من نزلات البرد والتهابات الحلق والسعال.

- يساعد في حماية خلايا الدم، ويطرد السموم من الجسم.

- ينظم عمل الجهاز الهضمي، ويلين المعدة ويقي من الامساك.

- يزيد البشرة نضارة وحيوية ورونقاً لاحتوائها على فيتامين c.

- يحافظ على رطوبة الجلد ويطهر البشرة.

- يساهم في علاج مشاكل الجلد مثل جفاف البشرة والوجه والطفح الجلدي والتشققات وغيرها.

- يمكن استخدامه في علاج لدغات الحشرات مثل النحل والدبابير، يتميز بخصائص مضادة للدغ، ونصحت الفتى بوضع عصير الفجل على الجزء المصاب من الجلد.

- يساهم الانتظام في تناول الفجل باستعادة القوة الجنسية وتعزيزها، وذلك بتناول بذور الفجل الجافة يومياً.

ريجيم الفجل لإنقاص الوزن

- وجبة الفطور: برتقالة + شريحة جبن + كوب من عشبة المريمية

- وجبة الغذاء: 6 حبات فجل + صدر دجاج مسلوق منزوع الجلد + نصف برتقالة

- وجبة العشاء: 6 حبات فجل + برتقالة + سلطة مكونة من خيار وثمرة طماطم وخس.

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