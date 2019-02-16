من منا لا يستخدم الفلفل بكل أنواعه وألوانه في كل وجبة رئيسية ؟، فهو يعتبر مكون من المكونات الأساسية التي تدخل في العديد من الوجبات، لما له من فوائد صحية جمة ونكهة طيبة يعطي مذاق رائع لكل الأطعمة>

ويبدأ الفلفل الحلو أخضر اللون، وعند بقائه على الشجر لفترة أطول يصبح أصفر أو أحمر أو برتقالي أو بنفسجي اللون، إليك أهم القيم الغذائية في الفلفل :