لـ "الفلفل" فوائد صحية لا حصر لها
يبدأ الفلفل الحلو أخضر اللون، وعند بقائه على الشجر لفترة أطول يصبح أصفر أو أحمر أو برتقالي أو بنفسجي اللون
من منا لا يستخدم الفلفل بكل أنواعه وألوانه في كل وجبة رئيسية ؟، فهو يعتبر مكون من المكونات الأساسية التي تدخل في العديد من الوجبات، لما له من فوائد صحية جمة ونكهة طيبة يعطي مذاق رائع لكل الأطعمة>
ويبدأ الفلفل الحلو أخضر اللون، وعند بقائه على الشجر لفترة أطول يصبح أصفر أو أحمر أو برتقالي أو بنفسجي اللون، إليك أهم القيم الغذائية في الفلفل:
يحتوي كل 100 جرام من الفلفل الأصفر على 27 سعرة حرارية، وتشغل هذه الكمية حوالي ثلثي كوب، ويمتاز الفلفل بأنه خالٍ من الدهون والكولسترول والصوديوم.
ويوجد مقدار 6 جرامات من الكربوهيدرات في الفلفل الحلو، وهو عادة الفلفل الملون بألوان غير الأخضر، بينما يوفر مقدار الـ 27 جراماً من الفلفل جراماً واحداً من البروتين، وجراماً من الألياف الغذائية.
ويعتبر فيتامين "سي" من أهم المغذيات التي يوفرها الفلفل، فالحصة التي تبلغ 27 جراماً تحتوي على 184 ملج من الفيتامين، أو ما يعادل 306 بالمائة من الكمية المطلوبة للجسم من فيتامين "سي".
وتحتوي الحصة الواحدة من الفلفل على 8 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين "ب6" الذي يفيد الدماغ والقلب وتوازن الهرمونات، ويقلل الإحساس بالتعب في الصباح.
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