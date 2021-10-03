فوائد القرفة للشعر وفروة الرأس: الخرافات الشائعة إذا كنت مهتمًا بالعناية الطبيعية بالشعر، فربما سمعت عن فوائد القرفة المذهلة. في الواقع يُزعم أن القرفة يمكن أن تحسن صحة الشعر، وتعزز نموه، وتقلل تساقطه، كما تساعد في علاج قشرة الرأس والتخلص من القمل كذلك. ولكن ما حقيقة كل هذه الادعاءات؟

إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد من فوائد القرفة لشعرك، فاستمر في القراءة. سنستكشف ما يقوله العلم عن فوائدها المزعومة، بالإضافة الى معرفة الآثار الجانبية المحتملة.

فوائد القرفة للشعر وفروة الرأس: الخرافات الشائعة

هل تحسن القرفة نمو الشعر؟

وفقًا لبعض الأبحاث قد تكون القرفة مفيدة في تحفيز نمو الشعر. في عام 2018 أجريت دراسة مخبرية وحددت أن زيت القرفة يمكن أن يحسن طول الشعر لدى ذكور الجرذان. كما وجد أنه فعال مثل 2 في المائة من المينوكسيديل الموضعي (Rogaine). ووفقًا للباحثين، فإن هذا التأثير ناتج عن مادة سينامالديهيد (Cinnamaldehyde)، المركب الرئيسي في القرفة - يعمل عن طريق زيادة الدورة الدموية وتدفق الدم إلى بصيلات الشعر ، مما يدعم نمو الشعر. ولكن على الرغم من هذه النتائج.

بينما تظهر الأبحاث أن القرفة يمكن أن تساعد في تحفيز نمو الشعر وتقليل تساقط الشعر ، إلا أنها لا تحدث على الفور. لا تعتبر القرفة علاجًا سحريًا لتساقط الشعر. تحتاج إلى استخدامه لفترة معينة لرؤية النتائج.

هل يمكن للقرفة أن تبطئ من تساقط الشعر؟

يمكن أن يحدث تساقط الشعر عندما لا تحصل بصيلات الشعر على ما يكفي من تدفق الدم. وذلك لأن بصيلات الشعر تحتاج إلى الدم والعناصر الغذائية لدعم نمو الشعر. قد يساعد مركب السينمالدهيد الموجودة في القرفة في علاج المشكلة. وفقًا لدراسة أجريت عام 2018، فإن تأثيره على الدورة الدموية يمكن أن يقلل من تساقط الشعر الزائد لدى كبار السن.

هل يمكنك استخدام القرفة لصبغ الشعر؟

يدعي البعض أنه يمكن استخدام القرفة كصبغة طبيعية أو مفتح للشعر. ومع ذلك، لا يوجد دليل على مدى فعالية ذلك. من المفترض أنه يمكن استخدامه على أنواع وألوان مختلفة من الشعر. ولكن يعتمد الظل النهائي على اللون الأصلي لشعرك. على سبيل المثال، يقال إن القرفة يمكن أن تغير الشعر الأشقر إلى الأشقر الأحمر أو أنها تفتح الشعر البني الغامق إلى البني الأحمر الفاتح.

هل تعالج القرفة قشرة الرأس؟

وفقًا لدراسة أجريت عام 2013، للقرفة خصائص مضادة للفطريات. وجد الباحثون أنه يمكن أن تعمل ضد الملاسيزية ، وهي فطريات تسبب قشرة الرأس. ويشير هذا إلى أن القرفة قد تكون علاجًا طبيعيًا محتملًا لقشرة الرأس. مرة أخرى، هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

هل تقتل القرفة قمل الرأس؟

تم اختبار بعض الزيوت الأساسية لعلاج القمل. أظهرت بذور اليانسون وأوراق القرفة وزيت شجرة الشاي نتائج واعدة. يمكن أن يساعد خلط بضع قطرات من أي من هذه الزيوت الأساسية في زيت جوز الهند في قتل القمل وتحييد بيضه.

طرق استخدام القرفة لعلاج مشاكل الشعر

إذا كنت ترغب في استخدام القرفة لتحفيز نمو الشعر أو علاج قشرة الرأس، جربي الطريقة التالية. تتضمن هذه التقنية الشائعة تطبيق القرفة على فروة رأسك لتنشيط الدورة الدموية وعلاج قشرة الرأس.

فوائد القرفة للشعر وفروة الرأس: الخرافات الشائعة

وصفة القرفة لتحفيز نمو الشعر / علاج قشرة الرأس

الطريقة:

في قدر صغير على نار خفيفة، يُسخن ربع كوب من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. يسخن الزيت حتى يصبح فاترًا. لا تدعه يغلي .

تضاف 3-5 قطرات زيت القرفة أو 1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة. تمزج لعمل قناع للشعر .

يقسم الشعر. يوضع الخليط على فروة رأسك بفرشاة أو أصابع نظيفة. يكرر حتى تتشبع فروة رأسك .

يوزع الخليط المتبقي على أطراف شعرك .

يترك لمدة 15 دقيقة. يغسل شعرك كالمعتاد .

إذا كانت فروة رأسك دهنية ، قد ترغب في تجنب استخدام الزيت كأساس. بعض الناس يستخدمون الزبادي أو العسل بدلاً من ذلك .

وصفة تحضير زيت القرفة:

يُستخرج الزيت من لحاء القرفة ويُشبع بزيت أساسي لتكوين زيت القرفة. فهو لا يقلل من مشاكل الشعر فحسب ، بل يساعد أيضًا في علاج الإجهاد والتهاب الجلد.

1. بالحرارة

المكونات:

مسحوق القرفة: 250 جم

زيت الزيتون: 1 لتر

ملحوظة: يجب أن تكون نسبة زيت الزيتون إلى مسحوق القرفة 4: 1.

الطريقة:

يسخن زيت الزيتون في مقلاة.

يضاف مسحوق القرفة المطحون بمجرد تسخين الزيت بدرجة كافية. مع استمرار وضعه على مصدر الحرارة، يخلط المزيج.

يترك المزيج لينضج لمدة 3-5 دقائق.

تطفئ النار بمجرد أن تصبح رائحة القرفة قوية. يترك المزيج ليبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة.

يصفى الخليط باستخدام مصفاة دقيقة ويخزن الزيت في وعاء محكم الغلق.

ينصح بعدم إعادة تسخين زيت الزيتون أكثر مما هو مطلوب. يمكنك أيضًا صنع زيت القرفة بدون استخدام الحرارة.

2. بدون حرارة

المكونات:

حزمة أعواد القرفة

1 لتر زيت الزيتون

شاش

برطمان زجاجي

الطريقة:

توضع كل أعواد القرفة في برطمان.

يصب زيت الزيتون في البرطمان. تملئ جيدًا بحيث يتم تغطية جميع أعواد القرفة بالزيت.

يغلق البرطمان جيداً.

توضع بالقرب من النافذة ، تحت الشمس.

احتفظ بها هناك لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا. يرج البرطمان مرة واحدة على الأقل كل يوم للتأكد من أن الزيت يمتزج مع أعواد القرفة ويستخلص جوهرها.

بعد ثلاثة أسابيع ، يصفى الزيت من البرطمان بقطعة قماش قطنية ويوضع المزيج في وعاء محكم.

فوائد القرفة للشعر وفروة الرأس: الخرافات الشائعة

الآثار الجانبية لاستخدام القرفة على الشعر:

يعتبر استخدام مسحوق القرفة أو الزيت موضعيًا آمنًا. لكنها قد تسبب رد فعل تحسسي أو تهيجًا أو احمرارًا لدى بعض الأشخاص. من الممكن أيضًا أن تكون مصابًا بحساسية القرفة. لذا يُنصح بإجراء اختبار الحساسية قبل وضع القرفة لأول مرة.

تشمل الآثار الجانبية المحتملة للقرفة ما يلي:

تهيج الجلد (التهاب الجلد التماسي) .

الاحمرار

الطفح

الشعور بالحرقة

حرق كيميائي (بسبب التلامس المطول أو الاستخدام المفرط)

قد يؤدي الإفراط في استهلاك القرفة إلى تلف الكبد وانخفاض مستويات السكر في الدم والحساسية ومشاكل أثناء الجراحة.

لتقليل مخاطر هذه الآثار الجانبية ، قم دائمًا بإجراء اختبار التصحيح أولاً. افرك القليل داخل كوعك وانتظر لمدة 24 إلى 48 ساعة. إذا كان لديك رد فعل سلبي، فتوقف عن استخدام القرفة على الفور.

يفضل أيضًا تخفيف زيت القرفة عالي التركيز. حتى لو كان بإمكانك تناول القرفة بأمان كتابل، فمن المهم توخي الحذر عند استخدام الزيت. بعض الناس يتأثرون فقط من ملامسة زيت القرفة على بشرتهم. إذا كان لديك أي مخاوف كبيرة ، استشر طبيبك.

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