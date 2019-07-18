فوائد القرنفل أثناء الدورة الشهرية

القرنفل هو من المشروبات التي تسرّع نزول دم الدورة الشهرية، وتنظف الرحم من آثار غشاء البطانة المنسلخة، بالإضافة إلى دوره في تخفيف حدة الآلام المصاحبة لها وتنظيم مواعيدها كذلك.

طريقة تحضير القرنفل:

تعتبر طريقة تحضير القرنفل مشابهة تماماً لطريقة تحضير الشاي العادي إذا يتم إضافة عرق أو اثنين إلى الماء المغلي مع إمكانية تحلية المشروب بالعسل لزيادة فعاليته والتخلص من طعمه الحاد، مع الإشارة إلى إمكانية إضافته إلى الشاي كما تضاف المريمة أيضاً مع العلم أنّ فاعليته تقل.

تبدأ آلام الدورة الشهرية قبل نزول دم الحيض بنحو ثلاثة أيام إلى أسبوع، وتتركز في منطقة العانة وأسفل البطن والفخدين والظهر وتكون مصحوبة بصداع نصفي أو كلي وارتخاء في العضلات والغثيان في بعض الأحيان، وتختلف حدة الأعراض من فتاة إلى أخرى حسب طبيعة الجسم، أما عن سبب حدوث آلام الطمث فهي تعود من الناحية العلمية إلى حدوث انقباض في عضلة الرحم للتخلص من الدم الفاسد الناتج عن ذوبان الغشاء الداخلي لبطانة الرحم.

ومن المشروبات التي تخفف آلام الدورة الشهرية:

- مغلي البقدونس الأخضر الطازج.

- مغلي اليانسون.

- مغلي المريمية.

- مغلي الزنجبيل.

- مغلي ورق العنب.

- عصير الجزر.

- عصير الجرجير.

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