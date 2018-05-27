12 فائدة طبية للقرنفل، تعرفي عليها!

القرنفل يعدّ مادة غذائية طبيعية مضادة للأكسدة

يُعرف القرنفل، في بعض الدول العربية، بإسم "مسمار"، تحمله شجرة صغيرة دائمة الخضرة، لها شكل مخروطي، ذات زهر رباعي الأجزاء، تتمتع برائحة نفّاذة، ويتراوح متوسط إرتفاعها بين 10 - 12 متراً.

موطنه الأصلي جزر "مولوكا" بإندونيسيا وجنوب الفيليبين، ولكنّه يزرع اليوم على نطاق واسع في بلدان عدّة، مثل تنزانيا ومدغشقر وجبال الأنديز والبرازيل.

يعدّ القرنفل أحد أقدم وأشهر التوابل، وتشبه بذوره المسامير، علماً أن هذه الاخيرة هي أكثر أجزائه إستعمالاً. وتحتوي كلّ ملعقة كبيرة منه (6.6 غرامات)، بحسب وزارة الزراعة الأميركية، على:21 سعرة حرارية و1.32 غراماً من الدهون و0.35 غراماً من الدهون المشبعة و4 غرامات من الكربوهيدرات و2.3 غراماً من الألياف و0.39 غراماً من البروتينات.

تتعدّد فوائد القرنفل الطبية، ولعل أبرزها:

_ طرد البلغم.

_ تطهير وتعقيم المعدة.

_ علاج القروح.

_ تسكين آلام الرأس والأسنان.

_ تعزيز المناعة والوقاية من السرطان.

_ المساعدة على الهضم.

_ تخفيف نوبات الصرع.

_ الحدّ من الالتهابات.

_ سيلان الدورة الشهرية.

_ علاج الإسهال.

_ فتح الشهيّة.

_ تنظيم السكر في الدم.

دراسات عالمية...

توصلت دراسة اسبانية إلى أن القرنفل يعدّ مادة غذائية طبيعية مضادة للأكسدة، ولاحظ الباحثون احتواءه على معدّلات مرتفعة من مركبات "الفينول" وغيرها من المميزات الرئيسة في محاربة أثر الشيخوخة، فضلاً عن تنظيف الجسم من السموم وتعزيز جهاز المناعة.

3 وصفات طبيعية من القرنفل

لعلاج ضعف المعدة وهبوطها: يسحق مقدار بسيط من بذور القرنفل، ويخلط مع السكر، ويتم تناوله لتقوية المعدة.

للتخفيف من ألم الأسنان: تمضغ زهور القرنفل الجافة، مع الإحتفاظ بها قدر الإمكان في داخل الفم، أو يوضع زيت القرنفل على الأسنان، ولكن من دون بلعه، للحدّ من الألم.

للتشنج العضلي: يخلط كلّ من زيت القرنفل وزيت الزيتون وتدلّك به عضلات الجسم.

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