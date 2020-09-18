فوائد القرنفل الذهبية لصحة الإنسان

تنظيم سكر الدم

حيث وجد أن القرنفل يساعد على تنظيم مستويات سكر الدم لدى مرضى السكري، وبالتالي التقليل من خطر إصابتهم بالمضاعفات المختلفة.

علاج وتسكين الام الاسنان واللثة

يساعد في تسكين الام الاسنان فبالاضافة الى كونه مطهر ومضاد للجراثيم، يحتوي القرنفل على زيت اليوجينول والذي يعمل عمل المخدر.

باضافة القليل من زيت القرنفل على قطعة قطن ووضعه على مكان الألم ستبدأ نتيجة التسكين الفورية.

مكافحة الالتهابات وتقوية المناعة

إذ اثبت ان زيت القرنفل قد يساعد في علاج العديد من إلتهاب المفاصل والروماتيزم، ويكون استخدامه كالتالي:

اذا ما استخدم في تدليك العضلات فهو يساعد على تقليل الالتهابات والاصابات وتسكين الالم، اذ أن القرنفل يحتوي على مضادات أكسدة قوية تدعى "الفينولات" والتي تعمل على مكافحة الجذور الحرة ومحاربتها.

كما ووجد أن للقرنفل دور في علاج التهابات العين المعدية ولكن لاينصح استخدامه على العين دون استشاره الطبيب.

أثبتت الابحاث مؤخرا أن للقرنفل دور في مكافحة السرطانات وخاصة سرطانات الجهاز الهضمي.

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