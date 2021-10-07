فوائد القرنفل للشعر وطرق استخدامه لابد أنكم جميعًا قد استخدمتم القرنفل بشكل أو بآخر ولكن ماذا تعرفون عن فوائد القرنفل. القرنفل من أكثر الأعشاب والتوابل المشهورة في مناطقٍ كثيرة من العالم، وتعد الهند موطنه الأصلي، ويزرع أيضاً في جزر الهند الغربيّة، وتنزانيا، والبرازيل، وسريلانكا، ومدغشقر.

ويدخل القرنفل في المجال الطبي؛ نظراً للخصائص الطبيّة والعلاجيّة التي يمتلكها، ويمكن الاستفادة من القرنفل بأكثر من صورة كنبتة كاملة أو زيت القرنفل أو بعض المواد الفعّالة الأخرى المشتقة منه، لاحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائيّة المهمة كالحديد، والصوديوم، والكالسيوم، والمنجنيز، إضافةً إلى مجموعة فيتامينات A، وC، وK، وغيرها من العناصر الأخرى المهمة.

تشمل فوائد القرنفل بشكل أساسي التخلص من مشاكل مثل البلغم والبرد مع الشاي وأحيانًا للتخلص الفوري من آلام الأسنان. كما يدخل في المكونات المستخدمة في العديد من توابل المطبخ الغنية بالمغذيات وهذا يعني بأنه ليس فقط حلاً سحريًا لصحتك ولكنه مفيد أيضًا لجمالك. فوائد القرنفل لا تقتصر على الجسم أو الجلد فحسب ، ولكنها مفيدة أيضًا للشعر من نواح كثيرة. دعونا نتعرف في هذا المقال على فوائد القرنفل للشعر.

فوائد القرنفل للشعر وطرق استخدامه

ينشط القرنفل الدورة الدموية في فروة الرأس مما يساعد في نمو الشعر. ويثريها بالأكسجين ومجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ، بما في ذلك فيتامينات A و C والكالسيوم والحديد. لن يساعدك ذلك على نمو شعر طويل وقوي فحسب ، بل سيعمل أيضًا على منع تساقط الشعر الزائد. كما يريح استخدامه من الحكة في فروة الرأس لأنه يحتوي على مكونات مضادة للحكة. ومن أبرز فوائده:

1. إطالة الشعر خلال فترة زمنيّة قصيرة.

2. تكثيف الشعر لا سيما إذا استخدم زيت القرنفل.

3. إعادة الإشراق، واللمعان، والنضارة، والحيويّة للشعر التالف.

4. تقوية بصيلاته وجذوره وبالتالي التقليل من تعرضه لكثيرٍ من المشاكل أبرزها التساقط، والتقصف.

فوائد القرنفل للشعر وطرق استخدامه

فوائد القرنفل في الشامبو للشعر

نظرًا لأن زيت القرنفل غني بالبيتا كاروتين ، فإنه يعزز الأنسجة الموجودة في فروة رأسك ويزيد من تدفق الدم. كما أنها يزيد الرطوبة في الشعر. من الناحية المثالية ، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت القرنفل مع الشامبو الخاص بك عند غسل شعرك.

وصفة لاستخدام زيت القرنفل لنمو أقوى وأكثر صحة للشعر:

أضيفي ملعقة صغيرة من زيت القرنفل لتدفئة زيت جوز الهند وضعيه على جذور شعرك بأطراف أصابعك.

يغسل بعد 2-3 ساعات.

سيؤدي ذلك إلى تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر بشكل أقوى.

الآثار الجانبية الشائعة لاستخدام زيت القرنفل:

الحكة والطفح الجلدي

تهيج خفيف في الجلد

التهاب اللثة ، تهيج الفم ، نزيف أو تورم اللثة ، أو تغيرات الأسنان بعد استخدام القرنفل داخل الفم

يمكنك استخدام زيوت أساسية أخرى لشعرك:

زيت اللافندر الأساسي. يمكن لزيت اللافندر تسريع نمو الشعر

زيت النعناع العطري

زيت إكليل الجبل العطري

زيت خشب الأرز

زيت الليمون العطري

زيت الزعتر العطري

زيت الميرامية

زيت شجرة الشاي العطري

فوائد القرنفل للشعر وطرق استخدامه

علاج تساقط الشعر

تساعد العوامل المضادة للالتهابات الموجودة في القرنفل في نمو الشعر عن طريق تقليل تساقط الشعر. أنت بحاجة الى وصفة واحدة لتكثيف الشعر وحماية فروة الرأس من قشرة الرأس باستخدام القرنفل.

قناع الشعر بالقرنفل وماء الورد

المكونات:

2 ملعقة كبيرة مسحوق القرنفل

½ كوب ماء الورد

1 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة زيت الخروع

الطريقة:

اصنعي قناع الشعر عن طريق خلط جميع المكونات.

قسّمي الشعر إلى قسمين متساويين.

من فروة الرأس إلى الأطراف ، ضعي هذا القناع عن طريق تدليكه جيدًا في الشعر.

غطي شعرك بقبعة الاستحمام.

اغسلي الشعر بعد ساعة بشامبو خفيف. استخدمي قناع الشعر هذا على شعرك مرتين في الأسبوع. سيقل تساقط الشعر إلى حد كبير في غضون شهر.

وصفة تحضير ماء القرنفل:

2 ملعقة قرنفل طازج

ماء

الطريقة:

اخلطي ملعقتين كبيرتين من مسحوق القرنفل في كوب من الماء واغليه جيدًا.

عندما يتغير لون الماء وتتكاثف الرائحة، أطفئ الغاز واتركيه ليبرد.

ضعي هذا الماء في زجاجة رذاذ.

الاستخدام:

بعد غسل الشعر جيدًا بالشامبو والبلسم ، رشي ماء القرنفل على الشعر. اتركي ماء القرنفل على الشعر هكذا ولا تغسليه بالماء. بالإضافة إلى إضفاء اللمعان على الشعر ، يقلل هذا العلاج أيضًا من تساقط الشعر. يمكنك تجربة هذا على شعرك مرتين في الأسبوع.

فوائد القرنفل للشعر وطرق استخدامه

فوائد القرنفل للشعر مع الحناء

إذا كنت ترغبين في تلوين شعرك وتريدين أيضًا تقليل تساقط الشعر ، اخلطي الكمية المناسبة من زيت القرنفل في الحناء. إذا لزم الأمر، أثناء عمل الحناء ، أضيفي ماء الشاي ومسحوق القهوة إليها. ضعي هذا الخليط من جذور الشعر إلى الأطراف. غطي شعرك بقبعة الاستحمام لمدة ساعتين. بعد ساعتين اغسلي الشعر جيداً بالماء ولا تستخدمي الشامبو. عندما يجف الشعر تمامًا ، يُدلك زيت القرنفل الممزوج بزيت الزيتون والشامبو للشعر في اليوم التالي. مع هذه الوصفة، لا يكتسب الشعر لونًا طبيعيًا فحسب ، بل يكون نمو الشعر جيدًا أيضًا.

يمكنك أيضاً وضع بذور الحلبة ومسحوق القهوة في كوب من الماء واتركيها تغلي لمدة 2 إلى 3 دقائق. ثم يضاف مسحوق القرنفل ويغلى لمدة 3 دقائق. في الوقت نفسه ، يجعل مسحوق القهوة لون الحنة أكثر قتامة. مسحوق القرنفل يجعل الشعر أقوى من الجذور.

فوائد القرنفل للشعر الخفيف

يساعد القرنفل في حل مشاكل الشعر مثل تقصف القرنفل وضعف نمو البصيلات الذي يسبب الشعر الخفيف. حيث أنه يغذي الشعر من خلال تحسين الدورة الدموية، كما أنه يقوي الأوعية الدموية في الشعر بالبصيلات ، كما أنه ينقي فروة الرأس من الميكروبات والطفيليات ، وكذلك الإفرازات الزائدة من الدهون ، ويقلل من درجة حرارة الرأس ، كما أنه مفيد في علاج الالتهابات. من فروة الرأس ، ويغذي الشعر ويكسبه حيويًا ، لأنه طريقة جيدة لصبغ الشعر ؛ لأنه يحتوي على صبغة شعر طبيعية اللون دون حدوث أضرار جانبية بها ، وخلط المكوّنين معًا يجعل الشعر مضاعف القوة ، ويزيد من لمعانه.

فوائد القرنفل للشعر الابيض

يعمل زيت القرنفل على تسريع عملية إنتاج الصبغة التي تحافظ على اللون الطبيعي لشعرك لذلك يمكن استخدام زيت القرنفل مرتين في الأسبوع لمنع الشعر الأبيض أو الشيب. ضعي زيت القرنفل على فروة رأسك وقومي بتدليكه جيدًا لمدة 20 دقيقة ، اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه. قومي بعمل تجربة الحساسية قبل استخدام زيت القرنفل إذا شعرت بوخز أو احمرار توقفي عن استخدامه.

فوائد القرنفل للشعر الجاف

كما ذكرنا سابقًا ، يحتوي زيت القرنفل على خصائص مضادة للفطريات والميكروبات ، مما يساعد على محاربة قشرة الرأس ويمنع الإحساس بالحكة. لتهدئة فروة الرأس الجافة والمتهيجة المصابة بالقشرة ، أضف 10-12 قطرة من زيت القرنفل الأساسي إلى الشامبو المعتاد واستخدمه لغسل شعرك.

ما هي فوائد القرنفل وزيت القرنفل للشعر؟

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