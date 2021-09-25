ما هي فوائد القرنفل وزيت القرنفل للشعر؟ إن امتلاك شعر رائع يضيف الكثير من النقاط إلى شخصيتك. فهو يحسن من مظهرك الخارجي ويعزز ثقتك بنفسك. بينما وجود أي مشكلة في الشعر سيبقيك مشتتًا باستمرار، لكن الحل بسيط جدًا. يحتاج شعرك إلى فائض من التغذية الصحية لمحاربة معظم مشاكله. زيت القرنفل يمكن أن يكسب الشعر التغذية الصحية والتجديد واللمعان المطلوب.

عند استخدام القرنفل للشعر، تأكد من أنه منتَج عضوي ومن مصدر طبيعي. إذا عرّضت شعرك وجلدك للزيوت غير الصحية، فقد تسبب ضررًا أكثر من نفعها.

ما هي فوائد القرنفل وزيت القرنفل للشعر؟

معلومات هامة عن القرنفل

لا يعد زيت براعم القرنفل من الزيوت الأساسية الأكثر شيوعًا. على الرغم من أنه من أكثر الزيوت العطرية المفيدة الموجودة. لأكثر من 2000 عام ، تمت زراعة شجرة القرنفل لمجموعة متنوعة من الاستخدامات من الطبية إلى التجميل. شجرة برعم القرنفل موطنها إندونيسيا وعضو في عائلة Myrtaceae . هناك ثلاثة أنواع من زيوت القرنفل الأساسية: زيت برعم القرنفل وزيت الأوراق وزيت ساق القرنفل. الزيت المنتج من الأوراق والسيقان له تركيبات كيميائية أقوى ويمكن أن يسبب تهيج الجلد بسهولة ولكن غالبًا ما يستخدم زيت برعم القرنفل أو Eugenia carophyllata في العلاج بالروائح.

ما هي فوائد القرنفل وزيت القرنفل للشعر؟

تركيبة زيت برعم القرنفل

يحتوي القرنفل على نسبة عالية من الألياف والمعادن وحتى الفيتامينات. المكون المسؤول عن آثاره القوية يأتي من الأوجينول ، وهو مادة سامة ضد الكائنات الحية الضارة مثل الفطريات والخميرة. يحتوي زيت برعم القرنفل على 60 إلى 90٪ من الأوجينول ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية القابلة للذوبان في الدهون وخصائصه المخدرة والمطهرة. حتى مع وجود أصول قيّمة مثل الأوجينول في تركيبته، فإن زيت برعم القرنفل يمتلك أيضًا عناصر مغذية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والفيتامينات A و B- Complex و C . يتم تحضير الزيت عن طريق التقطير بالبخار ويمتزج هذا الزيت الرائع جيدًا مع الريحان والبرغموت ولحاء القرفة والميرامية والجريب فروت والخزامى والليمون والبرتقال والنعناع والورد وإكليل الجبل وزيت الإيلنغ.

ما هي فوائد القرنفل وزيت القرنفل للشعر؟

بعض الصفات الغذائية للقرنفل وزيت القرنفل

الأوجينول: هو المزود الأساسي للعطر في حالة زيت القرنفل. يعمل كمطهر ويصلح الأضرار التي لحقت بالأنسجة والجلد.

بيتا كاروتين: بمجرد دخوله الجسم ، تتحول هذه المادة الكيميائية إلى فيتامين أ الذي يساعد جهاز المناعة. كما يوفر تطهير لفروة الرأس.

فيتامين ك: استخدام فيتامين ك في الجسم يسمح بدورة دموية أفضل ويقلل من التخثر. كما أنها يحسن وظائف الجسم.

البوتاسيوم: انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم هو مؤشر مباشر أو انخفاض في قوة العضلات ويجعل جسمك عرضة للتشنجات والآلام.

ما هي فوائد القرنفل وزيت القرنفل للشعر؟

فوائد زيت القرنفل للشعر

يستخدم الكثيرون زيت برعم القرنفل لمنع تساقط الشعر والحفاظ على لمعانه ولونه النابض بالحياة وترطيبه. ومع ذلك ، فهو مثالي لفروة الرأس بسبب خصائصه المضادة للفطريات والمطهرة والمخدرة ، والتي ستعالج قشرة الرأس والتهاب الجلد الدهني وأمراض فروة الرأس الأخرى عند مزجه بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في زيت القرنفل على زيادة الدورة الدموية في فروة الرأس وبالتالي تعمل على تحفيز نمو شعر صحي جديد. ينعش الأوجينول ويعزز لون شعرك الطبيعي. فيما يلي بعض الفوائد الأكثر شيوعًا للقرنفل للشعر:

1. نمو أفضل للشعر

الطريقة الأكثر شيوعًا لتحفيز نمو الشعر هي تغيير الشامبو الخاص بك؟ حسنًا ، هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة. تحفز جذور شعرك نمو الشعر. من خلال تزويدهم بالتغذية الغنية ، ستحصل بالتأكيد على كثافة شعر أفضل.

زيت القرنفل لاكتساب الشعر حقيقة مثبتة. تعمل هذه الزيوت كعلاج طبيعي خالٍ من أي شكل من أشكال الإضافات والعطور. تساعد الفيتامينات الحيوية في تحسين نمو خصلات شعرك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن استخدام زيت القرنفل لتدليك فروة رأسك سيعزز الدورة الدموية ويؤمن إمداد الأكسجين لجذورك وبصيلاتك.

2. التخلص من قشرة الرأس

تحدث قشرة الرأس في المقام الأول بسبب تراكم الدهون غير الصحية من فروة رأسك وتسبب تراكم الجلد الجاف. عند استخدام الشامبو ، فإنه يزيل هذا الجلد الجاف ، لكن لا يوفر أي صفات وقائية.

نظرًا لأن زيت القرنفل غني بالبيتا كاروتين ، فإنه يعزز الأنسجة الموجودة تحت فروة رأسك ويزيد من تدفق الدم. كما أنها توفر خصل أكثر رطوبة وطويلة الأمد لشعرك.

من الناحية المثالية ، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت القرنفل مع الشامبو الخاص بك عند غسل شعرك. توفر لك هذه العملية غسيلًا نظيفًا وتساعد على الاحتفاظ برطوبة فروة رأسك لفترة أطول.

3. تهيج فروة الرأس

لا تسبب فروة الرأس الجافة قشرة الرأس فحسب ، بل تسبب أيضًا تهيجًا في فروة الرأس. عندما تظل فروة الرأس جافة لفترة طويلة ، فإنها تميل إلى جرح أو تقشير السطح الناعم لرأسك. هذا التقشير أو التراكم يؤدي إلى الحكة والتهيج.

استخدام زيت القرنفل لتدليك الشعر سيقلل من هذا الألم. نظرًا لأنها تمتلك خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للفطريات ، فإنها تغذي بشرتك. الأوجينول الكيميائي الموجود في زيت القرنفل هو أيضًا مطهر ممتاز يعالج أي طفح جلدي. كما أنه يحارب اضطرابات فروة الرأس مثل التهاب الجلد وحكة فروة الرأس وما إلى ذلك.

4. تجنب الشيب المبكر

ظاهرة نموذجية بعد سن الثانية والثلاثين انه الشعر الرمادي. يرجع الشيب المبكر إلى التغيير في نمط الحياة ونوعية الهواء الافراط في استخدام المواد الكيميائية. في بعض الحالات ، قد ينتج هذا أيضًا عن أسباب هرمونية أو وراثية.

يمكنك استخدام زيت القرنفل لتجديد شباب الشعر بطريقة سهلة. اصنع خليطًا من جزء من زيت القرنفل ممزوجًا بثلاثة أجزاء من زيت الأوكالبتوس العضوي. قم بتدليك هذا على شعرك وفروة رأسك مرتين على الأقل في الأسبوع لإبطاء شيب الشعر.

5. التحكم في تساقط الشعر

المياه السيئة، الاوساخ أو المواد الكيميائية في الصبغة والشامبو يسبب تساقط الشعر. يحدث تساقط الشعر عندما تضعف البصيلات و / أو تفشل فروة الرأس في الوصول إلى التغذية الكافية. أثبت استخدام زيت القرنفل لعلاج تساقط الشعر أنه يؤخر الصلع وتساقط الشعر.

إن وضع كمية صغيرة من زيت القرنفل على البقع الصلعاء على رأسك سيحفز نمو الشعر ويعيد تنشيط البصيلات الميتة. كما أنها توفر جذعًا أفضل للشعر وتتحكم في تساقط الشعر غير المرغوب فيه.

ما هي فوائد القرنفل وزيت القرنفل للشعر؟

وصفات زيت القرنفل:

وصفة لانعاش لون الشعر

يُغلى لتر من الماء ثم يُرفع عن النار. يضاف 1 ملعقة كبيرة قرنفل كامل (مطحون طازجًا في مطحنة توابل) وينقع لمدة 20 دقيقة. يصفى بمصفاة شبكية دقيقة ويترك ليبرد تمامًا. يوضع شاي القرنفل بعد صبغ الشعر وغسله بالشامبو. سوف يبرز شاي القرنفل اللون الكستنائي الخفيف والنغمات الدافئة مثل الأحمر.

وصفة التطهير العميق لفروة الرأس

باستخدام بضع قطرات من زيت برعم القرنفل أو الشاي. تضاف بضع قطرات من الزيت أو الشاي إلى البلسم المفضل لديك للحصول على تطهير إضافي مع تعزيز للون الشعر.

وصفة لمنع تساقط الشعر

اخلطي بضع قطرات من زيت برعم القرنفل مع جوز الهند أو زيت الزيتون ودلكي فروة رأسك به. بمجرد أن يتم تطبيقه ، يترك لمدة 5-10 دقائق. قبل تدليك فروة رأسك مرة أخرى. نظفي الشعر بشامبو معتدل أو خالي من الكبريتات وضعي البلسم.

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