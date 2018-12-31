الفرق بين أعراض البرد والحساسية!

ارتفاع الحرارة مع ارتعاش الجسم يشير إلى البرد خاصة لدى الأطفال

نزلات البرد والحساسية من أكثر المشاكل الصحية شيوعاً في موسمي الشتاء والربيع، سواء لدى الأطفال أو الكبار. وتفيد التقارير الطبية أن الكبار يمكن أن يصابوا سنوياً بالبرد مرتين أو 3 مرات، لكن يزيد عدد مرات إصابة الأطفال عن ذلك. كذلك أعراض الحساسية مشكلة شائعة حول العالم، سواء حساسية الربو أو غير ذلك من أنواع الحساسية المختلفة.

وعلى الرغم من تشابه بعض أعراض البرد والحساسية يمكنك التفريق بينهما من خلال التالي:

- حكة العيون وزيادة الدموع تشير إلى أن الأعراض التي تشعر بها بسبب الحساسية.

- ارتفاع الحرارة مع ارتعاش الجسم يشير إلى البرد، خاصة لدى الأطفال.

- يرتبط التهاب الحلق بالحساسية أكثر من نزلة البرد.

- أوجاع العضلات وآلام الجسم ترتبط أكثر بالبرد، لكنها قد تحدث في حالات أقل بسبب الحساسية.

- الإكزيما من أعراض الحساسية فقط.

- أعراض البرد تستمر من 7 إلى 10 أيام، أما الحساسية فتستمر أعراضها عدة أسابيع.

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