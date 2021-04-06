فوائد الكرز للرجيم متعددة، الكرز يساعد خفض تناول السعرات الحرارية في إنقاص الوزن والرجيم، ويحتوي الكرز على كمية جيدة من الألياف حيث يوفر كوب الكرز حوالي 3 جرام من الألياف.

يحتوي الكرز الأحمر علي الكثير من المعادن والفيتامينات مثل فيتامين ب المركب، وفيتامين أ و فيتامين ج بالإضافة إلي عناصر أخري مثل البوتاسيوم، والنحاس، والحديد، والمغنسيوم، والنحاس، والفسفور، إن كوب واحد من الكرز يعطي مقدار 20 مجم من عنصر الكالسيوم المفيد للعظام.

تساعد الألياف الموجودة في الكرز بإعطاء الشعور بالشبع لفترات كبيرة من الوقت وهذا يساعد في خفض تناول السعرات الحرارية، وكما تساعد الألياف في تحسين عملية الهضم مما يحسن التمثيل الغذائي وتخسيس الوزن.

ويحوي الكرز من مكوناته ما يزيد عن 75% ماء، وبالإضافة إلى نسبة عالية من الألياف الغذائية ومستويات قليلة من السعرات الحرارية.

الكرز يعد غذاء مميز لمن يطمح لخسارة الوزن إذ أنها تعزز الشعور بالشبع وامتلاء المعدة، والتقليل من الوجبات المتناولة لاحقًا، وبمذاقه الحلو فهو وجبة خفيفة مميزة كبديل للحلويات والأغذية العالية بالطاقة.

فوائد الكرز للرجيم

الكرز يحفز عملية الأيض ويحرق الدهون أثناء الرجيم

الكرز يزيد نضارة البشرة ويعيد بناء الخلايا التالفة أثناء الرجيم.

الكرز يحتل المرتبة الأولى بين الفواكه لأنها قليلة في سعراتها الحرارية.

فوائد أخرى للكرز الاحمر

الكرز الأحمر لتسكين الآلام ومضاد للالتهابات

يحتوي الكرز الاحمر على مواد تعرف باسم الأنثوسيانين وهي الأصباغ المسؤولة عن لون الكرز، وهذه المركبات بحسب مركز فإنها تعمل على تقليل الألم المرتبط بالالتهابات، وخاصة آلام التهاب المفاصل والنقرس.

الكرز الأحمر لتعزيز صحة العظام

يحتوي الكرز الاحمر على أهم المعادن الضرورية لنمو العظام وتقويتها، وهي الكالسيوم والمغنيسيوم، كما ويحيوي على مادة البورون (Boron)، مما يساعد على زيادة صحة العظام عندما تستهلك جنبًا إلى جنب مع المغنيسيوم والكالسيوم.

الكرز الأحمر لتعزيز المناعة ومحاربة الأمراض

يحوي الكرز مجموعة مميزة من مضادات الأكسدة التي لها قدرة على محاربة الجذور الحرة ومنع الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

وتعمل مضادات الأكسدة هذه وخاصة الكاروتينات التي تعمل على إبطاء علامات التقدم بالسن والشيخوخة، وجميع أنواع الكرز تحوي مضادات الأكسدة إلا أنها قد تختلف بتركيزها بحسب لون الكرز ويعتبر الكرز الحامض أغنى أنواع الكرز بمضادات الأكسدة.

الكرز الأحمر لتنظيم ساعات النوم ودورته

الكرز يحوي بشكل طبيعي على مادة الميلاتونين وهي مادة يفرزها الدماغ وتساعد على تنظيم ساعات النوم ودورته، وهذه المادة يتم إنتاجها في الظلام وتتأثر بعدة عوامل منها الإضاءة الاصطناعية التي نتعرض لها مما يحد من إنتاج الميلاتونين، ولذا فإن تناول أغذية مثل؛ الكرز يساهم في زيادة مستوياتها في الجسم.