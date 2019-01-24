فوائد الكرفس الصحيّة لجسم الإنسان

يساهم الكرفس في خفض ضغط الدم

للكرفس فوائد جمّة فهو حارق للدهون وتتواجد فيها كل من فيتامينات ( B1, B2, B6, C ) بتركيز عالي أيضاً، ويحتوي الكرفس على حمض الفوليك، كما ويحتوي أيضاً على مركبات الكومارين، والتي أثبتت الأبحاث العلمية أنها تقي من السرطان فهي منشط فعّال ضد الخلايا السرطانية، ومعزّزة للأوعية الدموية وتعالج الصداع النصفي، ويُخفض الكَرَفْس ضغط الدّم والكوليسترول، وهو مسكن لآلام النقرس والتهابات المفاصل، وبشربك لعصير الكَرَفْس ستمنح جسدك ما فقده من الأملاح نتيجة التعرّق أثناء ممارسة الرياضة، حيث إنّه من أفضل المشروبات للرياضيين.

وتشمل فوائد الكرفس الصحيّة التي وجدتها الأبحاث العلمية ما يأتي:

1- يعتبر الكرفس فعّالاً في تخفيف آلام ومدة الدورة الشهريّة عند تناول بذوره في منتج يحتوي أيضاً على اليانسون والعصفر.

2- يساعد استعمال دهون يحتوي على مستخلص الكرفس في إبعاد الحشرات عن الجسم.

3- تشير بعض الدراسات إلى دور للكرفس في تخفيف آلام العضلات والمفاصل، ولكن يحتاج هذا التأثير إلى المزيد من البحث العلمي.

5- تتّسم مستخلصات بذور الكرفس بالنشاط المضاد للأكسدة.

6- وجدت بعض الدراسات دوراً للكرفس في حالات النقرس، ولكن يحتاج هذا التأثير إلى المزيد من الإثبات العلميّ.

7- وجدت بعض الدراسات دوراً للكرفس في حالات العصبيّة والإرهاق، ولكن تحتاج هذه الأدوار إلى المزيد من الإثبات العلميّ.

8- وجدت بعض الدراسات أيضاً دوراً للكرفس في حالات احتباس السوائل في الجسم.

9- وجدت بعض الدراسات دوراً للكرفس في تنظيم حركة الأمعاء وطرد الغازات والمساعدة في الهضم.

10- وجدت بعض الدراسات دوراً للكرفس في تحفيز الدورة الشهرية، وفي تخفيف إدرار حليب الرّضاعة، وتحتاج أيضا هذه الأدوار إلى المزيد من البحث العلميّ.

11- وجدت بعض الدراسات دوراّ للكرفس كمساعد على النوم،كما وجد أنه يساهم في تخفيف حالات الهستيريا، حيث وجد أنه يعمل كمثبط لعمل الجهاز العصبي المركزيّ.

12- يمكن أن يحفّز الشهيّة.

13- يقي خلايا الخصية من التأثيرات السامّة للدواء المستعمل في حالات الصرع.

14- يمكن أن يعمل الكرفس على تنظيم عمل القلب.

15- يمكن أن يحفز الكرفس البنكرياس على إفراز الإنسولين وتنظيم سكّر الدم، وبالتالي يمكن استعماله في خفض أو علاج مضاعفات مرض السكريّ.

16- يقاوم الكرفس الالتهاب وتسكين الآلام.

17- يساهم في وقاية خلايا الدماغ من تأثير عدم وصول الأكسجين الكافي الذي يُسبّبه عدم وصول الدم الكافي لخلايا الدماغ.

18- يعمل الكرفس كمدر للبول.

19- يساهم الكرفس في علاج الوزن الزائد.

20- يساعد الكرفس في تخفيف حالات النزلات الرئوية.

21- يساهم الكرفس في خفض ضغط الدم.

22- وجدت للكرفس تأثيرات مضادة للفطريات.

23- وجدت بعض الدراسات التي أجريت على جرذان التجارب قدرةً لمستخلص الكرفس في منع التقرحات المعوية.

24- وجدت الدراسات المخبريّة تأثيرات مضادة للبكتيريا لمستخلص الكرفس وزيته.

25- وجدت بعض الدراسات التي أجريت على حيوانات التجارب أن الكرفس يساهم في خفض تكون الترسبات في جدران الشرايين.

26- وجدت بعض البحوث المخبريّة أن مستخلصات الكرفس لها تأثير سام على الخلايا السرطانية.

27- يخفض تناول الكرفس من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدمويّة.

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