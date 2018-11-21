الكزبرة الخضراء فوائد مذهلة !

تحتوي الكزبرة على الكثير من الكربوهيدرات والألياف الغذائية (shutterstock.com)

الكزبرة تنتمي إلى الفصيلة المظلية، تتمتع برائحة متعة وعطرية، تنتشر في الكثير من المناطق حول العالم.