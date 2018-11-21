الكزبرة الخضراء فوائد مذهلة !
تحتوي الكزبرة على الكثير من الكربوهيدرات والألياف الغذائية (shutterstock.com)
الكزبرة تنتمي إلى الفصيلة المظلية، تتمتع برائحة متعة وعطرية، تنتشر في الكثير من المناطق حول العالم.
تتكون بشكل رئيسي من لينالول وكورياندول، كما تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات والألياف الغذائية وغيرها من العناصر الفعالة والزيوت الطيارة، كما تعتبر مصدر للفتيامينات أهمها فيتامين c، وعناصر البوتاسيوم والحديد.
أهم فوائدها:
1-مضاد تشنج وطارد للغازات.
2-منشط للجهاز الهضمي.
فوائد بذور الكزبرة وأهم استعمالاتها!
3-تدخل في تحضير الأطعمة والسلطات بسبب النكهة التي تضيفها على الطعام.
4-تنظيم مستوى السكر في الدم.
5-تنظم عمل الكبد والقلب ونقص من الكوليسترول الضار.
6- كونها غنية بالألياف الغذائية فلها دور في الشعور بالامتناع والشبع مما يسهم في إنقاص الوزن.
7-تخلص الجسم من الفضلات الضارة والسموم.
8-علاج المشاكل الفموية من حيث التقرحات (القلاع)، وأيضا رائحة الفم الكريهة.
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