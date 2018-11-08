تمتعي بفوائد بذور الكتان الرائعة على جمال بشرتك وشعرك

تساعد بذور الكتان على إذابة الدهون من الجسم

تساعد بذور الكتان على إذابة الدهون من الجسم وتقلل من نسبة الكوليستيرول بالدم وتعتبر من أبرز مضادات الأكسدة، كما ثبتت فعاليتها في محاربة الالتهابات وخاصة تورم الغدة الدرقية.

إليك أهم فوائد بذور الكتان من الناحية الجمالية وكيفية استعمالها:

- تحتوي بذور الكتان على الأحماض الدهنية أوميغا 3 والتي تزيل الحبوب وتكافح تجاعيد البشرة. وتشير الدراسات الى أن تناول بذور الكتان يوميا بمعدل نصف ملعقة شاي (حوالي غرامين) تعمل على جعل بشرتك أكثر شباباً وترطبها وتخلصك من مشاكل الإحمرار فيها.

- تعمل بذور الكتان على حل الكثير من أمراض الجلدية التي تصيب بشرتك مثل حب الشباب، الأكزيما، الصدفية، الوردية، وحروق الشمس وذلك لإحتوائها على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية الأساسية كما تعمل على حماية الجلد من الإلتهابات.

- تساعد بذور الكتان على زيادة نمو الشعر وترطيبه ومنحه النعومة واللمعان لغناه بفيتامين "هـ". وينصح باستعماله كعلاج وقائي للشعر منعا من تساقطة وتقصفه وذلك عن طريق تناول ملعقة من مرتين في اليوم. كما تمنع هذه البذور ظهور الشعر الأبيض في وقت مبكر من العمر.

- يمكن شراء بذور الكتان ذهبية أو بنية اللون، حبّة كاملة أو مطحونة مع العلم أنّ البذرة الكاملة أوفر من تلك المطحونة وهي قد تطحن بسهولة في الخلاط الكهربائي.

- تحفظ بذور الكتان في مكانٍ معتم بعيداً عن أشعة الشمس أو في الثلاجة على أن يتمّ استخدامها بغضون أسابيع قليلة. بإستطاعتك إضافتها الى الحساء والأجبان وسلطة الخضروات وكل الحلويات المخبوزة أو الى العصير.

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