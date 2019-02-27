تحتوي الكستناء على كمية وافرة من فيتامين C

الكستناء أو أبو فروة تعدّ الفاكهة المفضّلة للناس وخصوصاً في فصل الشتاء، وتعدّ ذات قيمةٍ غذائيةٍ عالية حيث تحتوي على العديد من المعادن: كالنحاس والمغنيسيوم، إضافة لاحتوائها على الكوبوهيدرات المركبة، والبروتينات، ومضادات الأكسدة، والألياف الغذائية، وفيتامين ج، والدهون الأحادية غير المشبعة، وتؤكل مسلوقة، أو مشوية، أو نيئة.

ومن أهم فوائد الكستناء "أبو فروة" الصحيّة:

1- تقوية المناعة وحماية الخلايا:

تحتوي الكستناء على كمية وافرة من فيتامين C الذي يعمل على تجديد الجذور، إضافةً إلى أهميته للثة والأسنان، وفي دراسة أجريت عام 2010م، أثبت أنّ للكستناء قدرة على حماية خلايا الكبد من التلف، من خلال مضادات الأكسدة الموجودة في الكستناء.

2- خسارة الوزن:

لاحتواء ثمار الكستناء على الكيبوهيدرات التي لا تمتصّ بسهولة، فذلك يساعد على بقاء مستوى طاقة الجسم في وضعٍ ثابت ، والبتالي عدم الحاجة لتناول المزيد من الطعام.

3- خفض نسبة الكوليسترول:

الألياف الغذائية الموجودة في الكستناء تعمل على تقليل نسبة الكولسترول في الدم، وتعمل الأحماض الدهنيّة الموجودة في الكستناء على تعزيز الكولسترول الجيد (HDL ) في حين تعمل على تخفيض الكولسترول السيّئ (LDL).

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