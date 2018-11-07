الكستناء تصنع العجائب لصحتك!
تشابه تركيبة الكستناء القمح، حيث يحتوي كلّ 100 غرام منها، على 52% من الماء و4 غرامات من المواد البروتينية و2.6 غراماً من الأحماض الأمينية و40% من الكربوهيدرات، فضلاً عن البوتاسيوم والحديد والزنك والنحاس والمنغنيز والفوسفور والماغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم والفيتامينات "بي 1" B1 و"بي 2" B2 المركبة و"سي" C.
وتقول إختصاصية التغذية جانين عواد الجميل أنَّ:" 4 حبّات من الكستناء تحتوي على 91 وحدة حرارية، وهي بذلك تعتبر من أهّم المصادر للطاقة التي يحتاجها جسم الانسان".
وتختصر فوائد الكستناء بالآتي:
- الكستناء تحول دون ارتفاع معدل السكر بالدّم بشكل مفاجىء لأنها تعتبر من أنواع السكريات البطيئة .
- تعمل على تحسين معدّل الكولسترول الجيّد في الدم.
- تؤمّن الشبع لفترة طويلة، لأنها تحتوي على كميّة مرتفعة من الألياف.
- تحمي الجهاز العصبي وتساهم في تقوية جهاز المناعة، نظراً لوظيفتها المهمّة كمضادّ للالتهاب.
- تناول الكستناء بانتظام خلال موسمها يجنّب الأشخاص المعرضون لفقر الدم الإصابة، كونها غنية بالحديد.
- تساعد لعى حلّ مشاكل الهضم وتحمي الجهاز الهضمي.
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نصيحة: تناولي 3-4 حبات في اليوم لتحصلي على جميع الفوائد آنفة الذكر.
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