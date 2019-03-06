فوائد الكمون للكرش

إضافة الكمون إلى النظام الغذائي قد يُعزّز من عملية فقدان الوزن

يُستخدَم الكمون في الطبخ على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وهو ثاني أكثر التوابل شعبية بعد الفلفل الأسود، ويتوفر الكمون على شكل بذور مُجفّفة كاملة أو مسحوق مطحون، وهو مثل العديد من التوابل الأخرى استُخدِمَ لعدة قرون في وصفات الطب الشعبي كعلاج طبيعي للكثير من الأمراض، وتشمل الاستخدامات التقليدية للكمون على الحد من الالتهاب، وزيادة التبول، والوقاية من الغازات، والتخفيف من تشنُّج العضلات، والمساعدة على علاج عسر الهضم، واليرقان، والإسهال، وانتفاخ البطن.

إضافة الكمون إلى النظام الغذائي قد يُعزّز من عملية فقدان الوزن والحد من الدهون في الجسم؛ إذ إنَّه يمكن أن يقلّل من مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية في الدم ،ومع ذلك توجَد حاجة إلى المزيد من البحوث العلمية لمعرفة الكمية المناسبة لتأثير الكمون على فقدان الوزن، وتجدر الإشارة إلى أنّ رش الكمون على الطعام لا يُسبّب أي تغييرات كبيرة في الوزن، ولكنَّ إضافة الكمون إلى نظام غذائي صحي ومتوازن وزيادة ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يعزز ويساعد على فقدان الوزن؛ وذلك لأنَّه لا توجد مادة غذائية واحدة لها خصائص سحرية لفقدان الوزن؛ إذ إنَّ فقدان الوزن يتطلب تحوُّلاً كاملاً في نمط الحياة، وفي كمية السعرات الحرارية والنشاط البدني.

يمكن للكمون أن يساعد على فقدان الوزن وتحديداً في فقدان الدهون؛ وذلك لاحتوائه على مركبات تُدعَى بالستيرولات النباتية، والتي يمكن أن تساعد على منع امتصاص الكولسترول، وزيادة معدل التخلص منه، بالإضافة إلى زيادة معدل الأيض ، ولكنّ هذا التأثير قليل نسبياً، ولكنَّه يمكن أن يعزّز جهود فقدان الوزن إلى جانب العوامل الأخرى،ومن الجدير بالذّكر أنَّ مكملات الكمون المركزة قد عزَّزت فقدان الوزن في دراسات مُتعدّدة، ولكن لم تُظهر جميع الدراسات هذه الفائدة.

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