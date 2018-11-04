يساعد مغلي الكمون على إنقاص الوزن الزائد

الكمّون من النباتات العشبيّة التي تحتوي بذورها على مادة الكومينول، وهذه المادّة هي من الزّيوت الطيّارة، ويتكون هذا الزّيت في تركيبه من مزيج من المواد غير الضارّة مثل: جاما تربين، وبيتا بانيين، وباراسمين، وزيوت دهينة، ويؤخذ الكمّون للغايات العلاجيّة بطريقتين، إمّا على شكل حبوب غير مطحونة للحفاظ على أكبر قدر ممكن من العناصر المفيدة الموجودة فيه، وذلك عن طريق تناول ملعقة صغيرة من تلك الحبوب ومضغها جيّداً بعد وجبة دسمة أو مسبّبة للغازات مثل القرنبيط أو الملفوف. أمّا الطّريقة الأخرى فتكون عن طريق وضع ملعقة من الكمّون المطحون في ماء مغلي وتركه منقوعاً لمدّة عشر دقائق، ثمّ يصفّى ويشرب منه كوب في الصّباح.

الكمون يعتبر من التوابل التي تستخدم في عديد الأطباق حول العالم، تتميز هذه البذور بطعمها اللاذع، وصغر حجمها، ورائحتها القوية، كما وتوفر العديد من الفوائد المهمة للجسم بما في ذلك قدرتها في علاج عدة مشاكل صحية تصيب الجسم، وكذلك كوسيلة جيدة في للعناية بالشعر والبشرة، وإليكم فوائد شرب مغلي الكمون:

- يساعد تناوله على علاج مرض فقر الدم "الأنيميا" نظراً لغناه بمعدن الحديد الذي يعزز إنتاج الهيموجلوبين في الدم ويزيد عدد كريات الدم الحمراء.

- ينشط عمل الجهاز المناعي؛ حيث أنه يقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض وبخاصة الإنفلونزا ونزلات البرد،إذ يمتاز الكمون بخصائص مضادة للالتهابات ومطهرة للجسم.

- يقوي الكمون وينشط من عمل الكبد، ويساعده على طرد السموم والفضلات من الجسم، كما أنه يزيد من إفراز الأنزيمات الهاضمة في البنكرياس.

- يفيد في تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي، إذ له أثر كبير في طرد الغازات المعوية، وتسكين المغص وأوجاع البطن لدى الكبار والرضع، كما أنه علاج فعال للإسهال والغثيان والقيْ، كما يساعد على تحسين عملية الهضم وعلاج عسره.

- يساعد على تحسين القدرة على النوم العميق وعلاج الأرق الليلي.

- يعالج الالتهابات في الجهاز البولي وخصوصاً في الكلى والمثانة، كما يفيد في طرد الترسبات والرمل من الكلى وينشط عملها.

- يساعد على تنشيط الجسم، وزيادة الطاقة والحيوية فيه، والتخلص من شعور الإرهاق والتعب المزمن.

- يفيد الأم الحامل في الأشهر الأولى من الحمل، إذ أنه يدعمها بنسبة جيدة من حمض الفوليك الضروري لمنع تشوهات الجنين.

- يساعد على علاج تقرحات الفم وتطهيره من البكتيريا، كما انه نافعٌ لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي كالسعال والربو الشعبي وضيق التنفس وأوجاع الصدر، كما أنه يطرد البلغم من الرئتين ويعالج التهابات الحلق والحنجرة.

- يخفض ضغط الدم المرتفع، وبذلك يحمي القلب والشرايين من الامراض كالجلطات والتصلب.

- يحتوي على مضادة الأكسدة التي تقي من الإصابة بأنواع كثيرة من السرطانات.

- يساعد مغلي الكمون على إنقاص الوزن الزائد ومكافحة السمنة، لأنه يزيد من حرارة الجسم وبالتالي ينشط عملية التمثيل الغذائي ويساعد على حرق الدهون الزائدة في الجسم.

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