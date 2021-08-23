فوائد الكوسا للرضع لا تعد ولا تحصى، حيث تعد الكوسا من أفضل الأغذية للرضع، ولا تعلم كثير من الأمهات أنها تحتوى على الأملاح والمعادن، كما أنها تلين المعدة وترطب الجوف، لإحتوائها على كمية كبيرة من الماء ويفضل تقديم الكوسة للطفل من سن 8 أشهر.

القيمة الغذائية للكوسا

تحتوي الكوسا على نسبة عالية من البوتاسيوم، إذ يحتوي كل كوب من الكوسا المقطع على ما يقارب 295 ملليغرام من البوتاسيوم، أي ما يعادل 8% من الحصة اليومية الموصى بها من البوتاسيوم، يساعد البوتاسيوم على السيطرة على ضغط الدم في الجسم، إذ أنه يعمل على تعطيل تأثير الملح والصوديوم اللذان يعملان على رفع ضغط الدم.

فوائد الكوسا للرضع

غنية بمضادات الأكسدة المختلفة

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تقوية المناعة

دعم صحة العضلات

متى يفضل إعطاء الطفل للكوسا؟

لتجنب أي نوع من الحساسية ينصح بأن يتم إعطاء الطفل الكوسا بين عمر الثمانية والعشرة أشهر بعد استشارة الطبيب المختص لطفلك.

فوائد الكوسا الصحية على الإنسان