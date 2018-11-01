الكيوي: والفوائد المذهلة له

غنية بفيتامين “سي” C

تحتوي الكيوي على نحو 93 ملغراماً من فيتامين “سي” C، وهي الفاكهة الوحيدة التي تعطي الجسم الجرعة اليومية الكاملة التي ينصح بها اختصاصيو التغذية والأطباء. وينصح بتناولها أثناء وجبة الفطور، لكي تعطي الجسم الطاقة الكاملة وتمدّه بالفيتامينات.

والفيتامين “سي” يحمي الجسم من الالتهابات الفيروسية والبكتيريا ويساعد على امتصاص الحديد، ويحتوي كذلك على مضادات الأكسدة القوية.

عصير الكيوي والأناناس لخسارة الوزن

الكيوي غنية بالألياف

وحيث أن الكيوي فاكهة تحتوي على نسبة عالية من الألياف (2.7 غرام من الألياف)، فإنها تعتبر أيضاً مليناً طبيعياً، وتساعد على عملية الهضم الجيدة بالإضافة إلى تحسين عملية العبور المعوي.

منخفضة السعرات الحرارية

تحتوي الكيوي على 57 سعرة حرارية لكل 100 غرام. لذلك، فإنها من المواد الغذائية التي تساعد على خفض الوزن والتي يمكن تناولها بشكلها الطبيعي أو على شكل سموذي أو في الطهي.

غنية بمضادات الأكسدة

فاكهة الكيوي غنية بمضادات الأكسدة، وهذه من العناصر الغذائية التي تحمي الجسم من السموم والجذور الحرّة، وبالتالي ضد الشيخوخة، كما تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية.

الكيوي مصدر لحمض الفوليك

تعرفي على فوائد فاكهة الكيوي لجمالك

والكيوي فاكهة غنية كذلك بحمض الفوليك، وهو فيتامين “بي” B الضروري للنمو السليم والصحي للجنين. لذلك، يجب أن تجد فاكهة الكيوي مكاناً لها في النظام الغذائي للمرأة الحامل.

تحتوي على نسبة منخفضة لمؤشر السكر

تحتوي الكيوي على مؤشر منخفض للسكر، 38. ويعني هذا أن تناول الكيوي يزيد مستويات السكر في الدم تدريجياً، وبالتالي يمنع الجسم من الحصول على الكثير من الأنسولين بالإضافة إلى الحدّ من الشعور بالجوع. والأطعمة التي تحتوي على مؤشر سكر منخفض تساعد كذلك على تخفيض مخاطر السكري وأمراض القلب.