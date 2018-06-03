اللبن من الأطعمة الغذائية التي ينصح بإدراجها في النظام الغذائي

يعتبر اللبن من الأطعمة الغذائية التي ينصح بإدراجها في النظام الغذائي، وخاصةً في شهر رمضان الكريم، أو أوقات الصيام بشكلٍ عام، وذلك لأنه غني بالعديد من المواد ذات الفوائد العظيمة للجسم الذي يكون متعباً وهزيلاً وضعيفاً بسبب قلة الطعام والشراب، وفي هذا المقال سنعرفكم على أهم فوائد اللبن للصائم:

- إمداد الجسم بالطاقة والحيوية اللازمين لإتمام الصيام، والقيام بالأعمال المختلفة خلال اليوم، وذلك لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل: النشويات، واليروتينات، والأملاح المعدنية، بالإضافة إلى السكريات والفيتامينات.

- التخلص من البكتيريا الضارة الموجودة في المعدة والأمعاء، فهو يحتوي على البريبايوتكس (البكتيريا النافعة) التي تعالج مشاكل واضطرابات الجهاز الهضمي التي تتمثل في الإمساك، وعسر الهضم، والغازات وحموضة المعدة التي تزداد خلال فترة الصيام. تقوية الجهاز المناعي في جسم الإنسان، ووقايته من الإصابة بالأمراض والعدوات المختلفة، ذلك بسبب المواد المضادة للأكسدة الموجودة في اللبن.

- حماية الإنسان من الإصابة بلين العظام أو هشاشتها، ووقايتها من الكسر، وخاصةً لكبار السن، وذلك يعود إلى غنى اللبن بالكالسيوم والفسفور اللذين يبنيان العظام ويقوياها.

- زيادة الشعور بالشبع، وعدم الرغبة في تناول المزيد من الطعام في الفترة التي تلي تناول وجبة الإفطار، وبالتالي فإنه يحد من السمنة أو التعرض لمشاكل الجهاز الهضمي.

- تحسين الحالة النفسية والمزاجية، فهو يهدئ الأعصاب، ويخلص من مشكلة الأرق، واضطرابات النوم.

- الحفاظ على صحة وجمال البشرة، فهو يمنحها اللمعان والنضارة والإشراقة طوال النهار، ويخلصها من مشكلة الإرهاق والتعب الذي قد يظهر خلال فترة الصيام، وخاصةً في فصل الصيف.

- تقليل نسبة الكولسترول الضار في الجسم، والوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية او السكتات الدماغية.

- الحفاظ على مستوى ضغط الدم الطبيعي في الجسم، وذلك بسبب احتوائه على البوتاسيوم الذي يمنع ارتفاع الصوديوم في الدم، وهو الملح المسبب لارتفاع الضغط. تخفيف الأعراض المصاحبة لالتهاب القولون العصبي.

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